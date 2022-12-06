南非幣基金付息延遲 剩198萬未到帳

南非基金申贖及配息出現延滯，證期局副局長張子敏6日表示，因為南非銀行9月開始全面導入ISO020022，因各銀行進度不一，匯款出現亂碼，進而造成境外基金贖回款及配息未能如期支付，到11月底還剩下新台幣198萬元仍未到帳，將請投信投顧公會追蹤後續情況，並請基金總代理人協助收付作業。

張子敏亦公布到10月，國人投資境外基金涉有南非曝險部位者，共有198檔、新台幣176.53億元，占國人投資境外基金3兆4,263億元的0.52％；若是以南非幣計價的境外基金，則有94檔，國人持有部位1,933.35億元，占境外基金部位的5.64％。

至於境內基金則未因這次南非銀行更新系統受影響，但有投資到南非的約新台幣80.8億元，共83檔，約占境內基金規模4兆5,561億元的0.2％；若是境內基金有南非幣計價者則有120檔，規模258億元，占率0.57％。

從11月傳出南非基金申贖及配息出現延滯撥款，張子敏說，主要是南非銀行導入ISO020022，但各銀行導入進入不一，匯款資訊出現亂碼，無法找到相對應的資訊將款項匯出，造成須透過南非銀行轉換的款項，部分產生異常收付的問題，進而造成境外基金贖回款與配息未能如期支付投資人的情形。

金管會11月24日調查時，國內有13家總代理人代理94檔境外基金，有銷售南非幣級別，其中七家總代理人出現申購、配息未如期支付，一度高達新台幣8,549萬元，但到11月底已降為198萬元，代表處理後金額已有下降，受影響投資人有限。

後續處理方式是金管會已請投信顧公會，追蹤受影響的境外基金後續處理情況，並請總代理人透過境外基金機構，持續與南非當地銀行聯繫，及協助銷售基構處理延遲付款的款項收付作業。

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