台股投資2心法曝光 專家:明年漲25％可期

受到美股走低影響，台股6日再度重挫，今年以來震盪加劇，走過俄烏戰爭、美國升息、通膨高檔、疫情肆虐的2022年，展望2023年，永豐金首席經濟學家黃蔭基6日指出，2023年可望走2020年疫情期間模式：經濟衰退、但股市走高，現階段台股投資二心法「有股不要賣、沒股可再等待」，明年第一季可擇低點進場、第四季選高點賣出，台股大盤指數區間在13,200點至16,600點，因此若操作得宜25％獲利可期。

黃蔭基表示，台股在2022年重挫3成，由股價淨值比、市值與GDP比來看，現PE才十倍，已經來到低點，尤其是股息殖利率已高達5％，投資價值浮現。他分析，明年只有資金面不利，美國聯準會預估會升息至5％，但基本面、技術面、政治面都有利台股，基本面來說，台灣2023年GDP預估逐季向上、技術面來看跌了5,000點已跌深，政治面來看俄烏戰爭影響鈍化。

就技術面看，黃蔭基分析，過去大波段空頭在20個月左右結束，因此研判此波空頭終結時點會落在「2023年初」；以M1B與M2年增率走勢觀察，此次收縮應會在今年底結束，因此台股走出陰霾時點不遠。

基本面來看，2023年經濟成長率最低落在1Q的1.1％，或是永豐金預估的2Q，鑒於股價往往率先反應，預期股市會在第一季落底，企業獲利漸漸邁入正常軌道，第四季高點上看16,600。

就風險方面，黃蔭基指出，2023年留意E、F、G三道烏雲。首先是歐洲能源危機（Energy Crisis），受到俄羅斯天然氣斷供的影響，歐洲若未能找到足夠的能源替代方案，明年底可能再面臨能源短缺危機。其次是金融風險（Financial Risk），留意美債流動性緊張、BOJ寬鬆政策轉向、及大陸金融機構房地產曝險。最後是地緣政治緊張（Geopolitical Tensions），烏克蘭要求領土完整的意志堅決，將導致俄烏戰事延長；中國絕不承諾放棄使用武力，2023新任眾議院議長麥卡錫若訪台，恐令台海再度緊張，而美中晶片戰越演越烈，亦將持續考驗台廠應變能力。

在選股方面，2022年電子產業主旋律為去化庫存，永豐投顧認為Handset、NB及DT等產品庫存調整壓力恐延續至1H23，2023年投資主軸首選受惠高速傳輸、電動車及汽車電腦化趨勢的Server及Auto等低庫存供應鏈。

另外隨著晶片製程持續微縮至3nm，長線AI趨勢不看淡，有利IP族群續攻。而5G商機在基礎建設逐漸普及後可望擴展至終端應用，帶動IOT、工業化4.0以及AR/VR需求興起，亦為檢測、IPC及鏡頭等產業迎來商機。

傳統產業投資聚焦兩重點：一、新能源車持續高成長；二、美國服飾及鞋類的剛性需求。2023年全球汽車銷量可望重返增長5％，激勵因子有二：第一為缺料可望舒緩，第二為新能源車高速增長逾30％，全球的EV滲透率將由11％升至15％，台灣汽車零組件廠商切人EV領導品牌供應鏈推升2023年獲利持續成長。

永豐金首席經濟學家黃蔭基認為兔年投資有三道曙光「通膨降溫、經濟落底、停止升息」，生活三大亮點則是桃園永豐雲豹魔獸、BTS田(木正)國、九天玄女降肉。圖／魏喬怡

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