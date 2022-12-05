11月外資淨匯入創新高 專家曝台股4大利多

金管會5日公布，11月底外資累計淨匯入2,167.71億美元，等於11月單月增加92.2億美元（約新台幣2,849億元），創下外資史上單月最大淨匯入金額，比先前單月淨匯入第一名、2005年12月的85.27億元，還多出6.93億美元。

11月外資大幅度回頭，加上10月淨匯入4.63億美元，等於連兩個月淨匯入近新台幣3,000億。

第一金投顧董事長陳奕光指出，外資自11月迄今買超台股高達2,026億元，一改先前月月賣超的態勢，主要原因是美國通膨數據下滑，聯準會升息速度趨緩，預期12月將升息二碼，全球市場皆因此預先反應，展開一波熊市反彈。

統一投顧董事長黎方國指出，台股現階段有四大利多因素，分別是美國升息速度減緩、大陸解封、台積電美國廠裝機、集團及法人年底作帳等，12月將易漲難跌。

金管會主委黃天牧及證期局局長張振山5日上午即透露，11月外資在台股買超1,800多億元，且金管會先前開放外資可拿台股到境外質押借外幣的措施，預計12月底系統調整完成即可上路，希望給予外資多元交易機制，「邊際效益」就是避免外資為調度現金大賣台股。

黃天牧表示，台灣資本市場上有一些中長期外資退休基金，其本上是看好台股重要上市櫃公司，屬於中長期投資。

黃天牧亦強調台股對外資有三大吸引之處：一是外資向來看好台股的殖利率，雖然美國今年大幅升息，有些競爭，但台股約5.3％的殖利率仍有誘因；二是台灣企業今年以來表現不錯，上市櫃公司第三季獲利3.81兆元，年成長14.7％，前三季營收35.15兆元，也比去年同期成長9.43％；三是台灣公司治理表現不錯，包括ESG等。

黃天牧說：「外資不止看獲利數字，還要看你怎麼獲利」，如董事會成元多元化、性別平等，都是外資投資前會考量的議題。

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