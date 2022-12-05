11月外匯存底5,522億美元 九個月後再創高

中央銀行公布11月底外匯存底月增94.09億元至5,522.01億美元，睽違九個月後再創歷史新高，且月增金額創22個月來最大，主要是美元重跌效應，及外匯存底投資運用逢「大月」收益較多的挹注，加上央行進場調節買匯的結果。

央行外匯局局長蔡烱民表示，11月國際美元指數大跌5％，主要非美貨幣大幅反彈，其中歐元強升3.84％、英鎊勁揚3.22％、日圓更狂飆6.57％、澳幣衝高4.25％、人民幣也升值1.87％，以該等貨幣持有的外匯資產，折計成美元後增加較多。尤其外匯存底投資運用收益的孳息，當月算「大月」，收益較多的挹注。

尤其外資11月匯入擴大，央行基於穩定匯市進場調節。蔡烱民指出，當月有多個交易日外資大量匯入，使得匯市一時間供需失衡，央行基於識責進場調節買匯，維持匯市供需的穩定。央行從未設定新台幣匯價區間，主要全看供需的變動，當出現失秩時，就會進場買賣匯調節，全力維護供需平衡。

11月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5,148億美元，月增高達1,030億美元，且約當外匯存底的93％，月增17個百分點之多。

台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四名，第一名仍是大陸至10月底的3兆524億美元，第二名日本至10月底1兆783億美元，第三名瑞士10月底為8,146億美元，印度至11月25日4,873億美元居第五名，台灣主要競爭對手的南韓至11月底為3,923億美元。

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