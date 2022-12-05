6公股銀踩雷46億全民埋單?金管會給答案

歐洲療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）傳出債務重整，踩雷的全是公股銀，立委擔心又要全民埋單！立委林德福、賴士葆5日於財委會中質詢，此次踩雷近46億元都是「無擔保」授信，債務恐難收回，金管會主委黃天牧指出，此案正在債務協商中，還沒有具體還款計劃，他承諾「一個月內」會適時公開銀行處理的合理資訊。

林德福首先質詢，六大公股行庫在歐洲踩雷，評估年底就要增提呆帳準備金，現在國內許多銀行在海外設分行，全球投資環境哪裡的風險較大？哪些地區風險小？

黃天牧指出，除了俄烏戰事引發地緣政治，很難明確說哪些地區危險，但銀行、保險投資都有投資等規定，是公司去要評估的，哪些風險大、風險小，這個在每個國家地區商品投資前有信評，由專業機構評斷。金融業要做好風險管理才能避免踩雷。金管會在制度上對國外投資、授信都有建立，在法律、銀行公會、各公司都有訂定內部徵授信規範，國家風險也是要注意的地方。

林德福表示，此次歐洲授信都是無擔保，虧損後是否全民埋單？

黃天牧指出，授信狀況要再查，這個案子協商中是否一定有損失要看協商結果。

賴士葆也表示，官股踩雷全民埋單，金管會態度如何？有無人謀不臧？因為都是泛官股的銀行踩雷、跑去歐洲做授信、全部無擔保，很可疑。所謂「債務重整」就是將債務打1折、2折，看你接不接受，或以債轉股，很可能全部損失。

黃天牧指出，授信都會有風險，這是一個聯貸案，目前還在協商中，要看授信過程有沒有問題。

銀行局局長莊琇媛指出，這六家國銀在當歐洲療養機構沒按時付息時，第一時間皆有通報重大偶發事件，現在還在債務協商中，還沒有具體還款計劃、近46億全不見的可能性，還要再評估，因為這個歐洲療養機構還在營運中、債務重整，要看療養機構提出的解決方案。

林德福也指出，今年上半年國銀稅前盈餘1,825.9億比去年同期增3.47％，但總淨值卻減899.6億年減2.15％，銀行在升息重啟挹注淨利息收益的光鮮外表下與獲利大幅衰退的壽險一樣、淨值下滑，過去是盈餘增加推升淨值，今年卻沒有，金管會是否有注意。

黃天牧指出，過去二年低利環境下銀行在投資部位有增加，但美國密集升息，銀行雖不像壽險有那麼多投資部位，但若會計定義放在OCI項下還是會有評價損失，每個銀行有自己風險管理措施，若繼續升息，對於獲利還是會有影響，但利差擴大還是有利銀行。

六公股銀踩雷46億三大疑點 黃天牧：團隊已出發去歐洲查

歐洲療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）傳出債務重整，踩雷的全是公股銀，立委費鴻泰5日指出三大疑點：時間點在2018年、踩雷公股銀都在倫敦設點、46億元金額很大居然全無擔保。金管會主委黃天牧指出，金管會已派團隊去歐洲檢查，正在路上，一周內可給書面報告。

費鴻泰首先問銀行局，這六家國銀在歐洲的布點狀況，黃天牧表示，台銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐都有據點在倫敦，而兆豐在巴黎、合庫在比利時也都有據點。

費鴻泰表示，這個聯貸案的時點，在蔡英文總統上任後、金額1.4億歐元、近46億台幣，不是小案子，為何海外聯貸案沒有擔保品？他質疑金管會這三年疫情期間是否有去金檢。

黃天牧指出，前二年因為疫情關係，金管會是到總行調閱當地資料，且要經當地主管機關核准，不過，今年已有團隊出發到歐洲金檢，也會調查此案。

銀行局局長莊琇媛表示，此案是在2018年簽的聯貸案，近二個月才發生有給付延遲的狀況，她坦言，這個案子金額比較大，所以一發生問題時銀行就有通報重大偶發事件。都是公股銀主要是民營銀行在歐洲據點少。

費鴻泰強調，此案透露了三點奇怪的事，一、這五家海外分行都在倫敦、一家在巴黎，都「跟倫敦有關」，這麼大金額都是公股銀；二、在2018年簽的，是蔡總統上任後；三、46億元貸款全無擔保，台灣的企業可以無擔保貸款嗎？如果是營運周轉金可能會有無擔保，但這不是周轉金，通常銀行會會要求要有擔保。

黃天牧指出，金管會剛好有團隊去歐洲檢查，一周內可給書面報告。

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