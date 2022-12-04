房貸連續七個月下降 銀行搶市 強推低利房貸

金管會統計，整體10月房貸增加266億元，年增率7.51％，已連續第七個月下降。國銀房貸政策趨保守，目前市占第三的中信銀搶做「好人好物」除了公教放款為主力外，還主打「i適貸」2.01％的低利貸款，永豐銀房貸則鎖定「危老都更」，北富銀也紛推低利房貸搶市。

中信銀指出，中信銀2022年10月房貸業務表現好，全市場房貸餘額達9.2兆元、中信銀就占8.6％，排名第三名，2022年10月購屋房貸比9月增加90億元，今年新承作量累計至2022年10月達1,700多億元，其中17％來自公教放款，較去年同期餘額成長15％。

中信銀強調，房貸政策向來秉持「好人好物」精神，貸放成數除了看客戶負擔能力，也會視建物座落的地點。目前主推「i適貸」，優惠年利率2.01％起、額度最高可達房屋鑑價85％、線上開辦費打8折、貸款期間最長30年。

北富銀表示，今年以來房貸放款成長約1成，因應市場持續升息，民眾偏好較優惠的轉貸型商品，主要特色在滿足客戶資金需求，同時提供彈性還款方案供客戶自由選擇，減輕還款壓力。

永豐銀指出，房貸發展會鎖定「危老都更」，在因應政策之餘，也可以排除在銀行法第72之2規定之外，因為危老都更可以不計入，現在永豐銀不動產放款比重並未超過天花板，還有一定的放款空間。截至2022年9月底，永豐銀的消費者購置住宅貸款餘額達3,534億元，較2021年9月底成長6.9％。

永豐銀目前針對首購族主推「豐雲貸」，利率最低1.84％起（機動）、額度最高至房屋鑑估價值85成、最長可貸40年、本金寬限期最長3年、手續費最低5,000元，月付金與市面上相比最多可降到59％。

舉例來說，貸款1,000萬元，利率1.84％，本息平均攤還，一般房貸期限20年，月付金49,834元；永豐房貸期限40年，月付金可降到29,447元。