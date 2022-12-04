結合機器人理財 安養信託可望再加速

機器人理財發展再加速，金管會指出，截至今年9月底，從事自動化投資顧問服務（機器人理財）已有16家業者，規模為59.21億元、今年以來成長17.5億元，除第一季規模約與去年底持平，第二季及第三季規模均呈成長。信託公會指出，目前員工福利信託也已導入機器人理財提供投資組合建議，此種模式如也能創新運用在安養信託業務，可再加速成長。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託業者已運用金融科技（FinTech）在多項信託業務中，如員工福利信託，若此種模式也能開發出「安養信託＋機器人理財＋客製化投資組合」的新型運用模式，可以為許多工作忙碌無暇理財的壯年安養信託族群，透過機器人理財機制輕鬆理財。

呂蕙容表示，以目前廣受歡迎的被動式投資標的ETF來組成適合個別投資風險屬性的專屬投資建議模式，且隨著預期退休年期接近，適度將安養專戶中的理財計畫逐步從積極轉趨穩健到保守的調整投資組合，加上「自動診斷即時再平衡」系統功能，協助隨時檢視投資組合與最佳資產配置比例，除可提供因應市場波動做好風險管控及回應，也有助於鼓勵長期儲蓄退休資金，強化國人退休安養準備。

隨著愈來愈多業者推廣、科技進步，機器人理財使用者也不斷增加。

金管會2017年8月開放機器人理財，隨著科技快速進步除積極推動金融科技發展外，監理仍重視保障投資人權益，持續強化資訊安全及個人資料保護的監理機制。投信投顧已有「自動化投資顧問作業要點」來做管理及規範，規範重點包括針對機器人理財的演算法是否符合邏輯、驗算結果是否正確等，進行監督管理。