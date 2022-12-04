國銀拚AI、數位理財 各出奇招

國銀搶攻AI智能理財、機器人理財、數位理財各出奇招。投資標的來看，永豐銀、北富銀都是連結ETF，中信銀、華銀則可連結基金，國泰世華銀不僅可連基金，近期更推出「具智能投資服務」的投資型保單，投資兼保障，而以投資門檻來看，北富銀的奈米2號下殺到台幣1,000元就可投資，讓小資族也能享受理財服務。

永豐銀指出，「永豐ibrAin」是以高度客製化、理性分析等優點，上市後瞄準20至40歲族群， 相較於同業多選基金作為投資標的，ibrAin投資標的則選擇ETF。由若干資產池中挑選流動性高、資產規模大及費用率低的ETF，包括美國股市、已開發國家股市及美國短期、中期、長期公債等市場為主。

中信銀行「智主投」則已發展到第三代，讓投資理財更自主，提供客戶客觀、數據導向的解決方案，採用以三大主題概念出發的投資方案，搭配演算法計算出最佳產業配置比重，篩選出數檔優質基金標的供客戶選擇，若模型偵測到投資風險或基金績效不如預期，則及時發送建議訊息，客戶同意後即可完成資產調整。

「智主投」基金投資組合更導入黑天鵝預警風險控管機制，若偵測到市場下檔風險將高於警戒值時，系統會提醒投資人調整投資組合，建議將資產轉移至貨幣型基金躲避短暫風暴。

國泰世華銀指出，國泰智能投資運用數據科技及專家團隊從2,000多檔基金篩選出全球優質股債，為投資人提供長期並穩健投資配置，智能系統24小時監控投資組合，減少客戶盯盤煩惱。

華銀「華南好基智」開辦以來，累計申購投組數3.8萬組，總申購金額達17億元，主要是利用獨特的AI模型研判市場走勢，降低人為主觀判斷誤差之風險，並使用Black-Litterman計量模型結合客戶的風險承受能力，提供客戶當下最佳的投組配置比例。

北富銀今年3月推出的「奈米2號」台灣ETF投資組合，只要台幣1,000元即可申購，投資人可依偏好選擇「配息入帳戶」或「配息再投資」，富邦信用卡持卡人亦可選擇「邊刷邊投」，當刷卡回饋紀錄金額累積到新台幣1,000元，系統就會自動從帳戶扣款進行投資。