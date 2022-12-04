少數有配息能力金控 永豐金8日法說

永豐金12月8日將於中崙大樓舉辦「2022年第3季法人說明會」實體說明會，由永豐金控總經理朱士廷、財務長許如玫共同主持出席。此次說明會法人將聚焦在明年股利發放政策、增資百億元資金效益、明年營運重點方向與獲利動能、如何掌握疫後復甦財、數位帳戶開戶數遭連線銀行(LINE Bank)超越面臨生死鬥等議題。

今年海外有俄烏戰爭、升息干擾、國內有防疫保單之亂，金控獲利慘，多家金控甚至連股利都恐無法發放，但沒有保險子公司的永豐金控獲利相對穩，因沒有受防疫險拖累，且銀行、證券雙引擎又漸成形，今年前三季獲利是金控唯一正成長者，即使10月雖然無法持續正成長，但表現仍不錯，前十月稅後純益達135.85億元、 EPS為1.19元，年化ROE 10.59％。

永豐金更是明年少數幾家具有配息實力的金控，股利發放將成為各界鎖定的焦點。就永豐金過去2、3年配息經驗來看，股利配發維持率在6成上下，2021年因獲利創史上新高，每股盈餘賺1.43元，最後每股配發現金股利0.8元、股票股利0.1元，合計配發0.9元股利，寫下6年新高，今年獲利不如去年，股利配發是否維持相同水準在這次法說會中可望揭曉。

永豐金近五年在有效執行各項業務策略下，金控、銀行與證券在同業中的ROE排名持續往前。金控的ROE在15家上市櫃金控中，從2017年排第13名，前進到2022年第一季的第五名，也榮獲多項ESG評鑑機構與永續指數的肯定，未來金控四大策略「數位、跨境、整合、永續」如何落實將是持續維持穩定獲利的關鍵。

