金管會拉高5類貸款風險權數 銀行審慎評估

金管會針對新承作（含舊案屆期續貸或轉貸）受管控之「公司法人購置住宅貸款」、「購地貸款」、「餘屋貸款」、「工業區閒置土地抵押貸款」及「自然人購置第三戶（含）以上」等五類案件，將提高適用之風險權數。公股銀行指出，為確保銀行資本適足性之維持，針對此類案件，已請各營業單位依不同貸款類型所屬暴險分類訂定適當利率，依個案條件與借款人狀況差別訂價，貫徹資本有價的經營理念。

第一銀行評估，本次調整僅適用於銀行新辦理之案件（含新貸、轉貸、舊案續貸或展期等），既有部位除後續辦理屆期續貸或展期將適用新規範外，餘均不受影響。未來承作此五種受到加強管控的不動產貸款時，將評估相關風險與收益，擇優承作。

房貸龍頭土地銀行指出，因為國內唯一辦理不動產信用之專業銀行，因此土建融案件承作量較多，若該業務維持零成長（舊案還款等於新案放出），則每年該業務風險性資產仍將額外成長，其中，就金管會調高購地貸款風險權數提高50％（風險權數由原100％及150％提高為150％及200％）之影響為最大，將造成資本適足率影響。其餘法人房貸、自然人第3戶房貸、餘屋及工業區閒置土地貸款，占比甚微，影響不大。

而就購地貸款風險權數提高對土銀資本適足比率之影響，土銀也有幾大因應措施。

首先，持續向國庫爭取未來年度現金增資及盈餘保留，以強化自有資本。接著，適時發行次順位債券，以提升第一類資本比率及資本適足率。而後，擴大土建融以外之企金放款，如投資臺灣三大方案、六大核心戰略產業、新南向及綠色金融、購置機械設備及週轉金等放款。而考量對銀行利潤貢獻度、建築基地區段等因素，採差別化定價，將適度提高土融授信案件利率，以反應資本成本。土銀也將持續研議風險性資產管理機制，以提升資本使用效益。

合庫銀行評估，已訂有風險性資產管控機制，定期監控風險性資產變化情形，為因應金管會調高不動產授信業務之風險權數，將適度調整業務策略，以控管各項業務之風險性資產配置在核定之目標範圍內，確保資本適足性目標達成。

公股銀行積極調整放款結構

面對低利率環境，雖台美皆已啟動升息，公股銀行仍持續積極調整放款結構，希望增加收益率較高的中小企業放款。

合作金庫銀行指出，目前仍處於低利率時代，若未來逐步升息，對合庫銀提升利差是有相當助益。在考量風險及利潤下，秉持質、價並重原則，多承作中小企業放款及工業區貸款，另在銀行法72-2條限制比率及行業限額容許情況下，慎選優良建商及立地條件良好之建築工案承作。

截至2022年4月底止，合庫銀政府公營企業的放款餘額較2021年12月底增加約470億元(16％)，大型企業減少約16億元(0.6％)，中小企業減少約6億元(0.08％)。2022年國內企業金融業務，將以較2021年成長約9％為目標。

第一銀行統計，大型企業放款上，2022年4月底餘額逾1,850億元，較2021年底成長近4％。中小企業放款，2022年4月餘額達逾8,700億元，較2021年底成長。

一銀強調，面對全球環境議題如淨零排放、碳中和的浪潮，也積極將ESG與核心業務結合，透過提供一系列優惠貸款專案，也有將企業戶ESG指標表現與利率優惠貸款進行連結的「永續績效連結授信專案」，來協助客戶永續轉型。

彰化銀行指出，今年重點之一就是提升中小企業授信占比，引導全行授信結構轉型，持續聚焦於中小企業放款的推展，並著重於效益、風控與送保，以穩健擴增中小企業放款的目標努力。

2022年1～4月新台幣放款平均餘額較去年同期成長約6％，其中中小企業較去年同期增加12％，顯示調整授信客群結構成效已逐步發酵。

華南銀行強調，今年企金放款業務的調整方向主要是提升放款利差及資本使用效率，以追求授信資產質與量均衡發展，因此今年國內企金放款將加強提升中小企業放款比重，並且善用中小企業信保基金保證機制，以提升授信資產品質及資本適足率。

土地銀行指出，全球升息已啟動，考量業務推展及獲利動能，強化徵審及風險控管，依不同產品及客戶風險，辦理企業放款定價，並爭取優質企業往來，強化具利基優勢的企業授信業務。