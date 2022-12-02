光靠勞保勞退怎麼夠?專家揭退休理財3迷思

今年全球金融市場表現不佳，除了勞動基金大幅虧損，靠存股、定期定額累積退休金的投資人，恐怕資產也縮水不少。想要安穩的提早實現退休夢，專家提醒退休理財3大迷思，包括太依賴政府年金、想要提高報酬率快速累積退休金、低估通膨等。

專家表示，雖然政府提供勞保老年給付及勞退給付，但這2項退休給付所能提供的所得替代率，事實上仍不足以支付退休生活所需。不少民眾並未擬定退休計劃；還有許多人低估退休後的支出，尤其是醫療費用將隨著年齡漸長而增加。

雖然台灣有全民健保，一般醫療不需要花到大錢，但老年人可能因為失能、失智或是慢性病需要長期看護，而看護的費用並不便宜，此外醫材如輪椅、電動床或藥品、保健品等，也都是不小的開銷。

許多人想要提早退休，希望縮短準備退休金的時間，但專家指出，高報酬的投資工具，往往隱含高風險。有些民眾辛苦積攢多年，到頭來卻遇到虧損，不但打斷退休目標，甚至連當下生活也受影響。建議退休理財要選擇穩定的長期投資，根據年齡、家庭生活階段等因素，決定資產配置的比例，年紀越大，投資應越保守。

此外，準備退休金時，要考慮通貨膨脹的潛在風險，手中的錢會隨著時間愈來愈薄。以不算高的通膨率2％來看，現在手上的1百萬，20年後需要150萬才能有相同的購買力；如果以3％計算，20年後則需180萬。如果通膨率在一開始設定太低，或根本沒考慮通膨，恐怕會面臨錢花太快的窘境。

（旺得富理財網 王順泉）

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

延伸閱讀

靠勞保勞退只能「活著」？ 達人教戰存退休金3大陷阱 戳破停損配息迷思

退休靠年金+勞退還不夠 專家再教戰1招