數位帳戶活儲利率 最高3.2％

Money101統計，繼樂天銀行及LINE Bank陸續開業後，被稱為國家隊的第三家純網銀將來銀行3月底開業以來，進入純網銀三國鼎立的戰國時代。其中，將來銀行活儲利率衝到市場最高3.2％、將將卡回饋最高5％將來N點，以及信貸利率最低1.58％起優惠。

Money101行銷公關張書敏表示，面對全球巨大的逆風，戰爭引起的石油供應與價格波動、通膨衝高推動美元升息，而當升息放緩，強勢美元是否步向終結仍存有極大不確定性，投資一定有風險，對小資族來說，在股市與利率波動劇烈期間，不妨可考慮數位帳戶活儲利息，小額儲蓄又可隨時動用，能在動盪金融市場裡相對站穩布局。

除了純網銀，傳統銀行也積極衝刺「數位存款帳戶」，紛紛祭出新台幣高利活存、跨行提領轉帳免手續費等優惠，大搶數位帳戶客戶，正面迎戰純網銀。

像是匯豐銀行運籌理財One能戶新台幣活儲最高享1.2％，每月國內免費跨提、跨轉各30次，更祭出快閃活動。針對有海外旅遊或消費的旅客，可考慮申辦匯豐現金回饋御璽卡，海外消費最高達4.22％回饋，國內消費亦有3.22％，亦登上下半年無腦消費神卡排行榜。

新台幣活存利率達3％分別是樂天銀行數位帳戶、聯邦銀行New New Bank數位帳戶以及中國信託My Way數位帳戶。

活存利率最高超過2％的有三家，包括台新Richart數位帳戶2.725％、遠東商銀Bankee數位帳戶2.6％、新光銀行OU數位帳戶2.025％。

超過1％的則有台北富邦銀行my money 2％、LINE Bank口袋帳戶2％、臺灣銀行數位帳戶1.575％、華南SnY數位帳戶1.5％以及臺灣企銀Hokii數位帳戶1.5％。

張書敏表示，這些新台幣高利活存的優惠，有些是短期的促銷活動，且各家銀行數位帳戶的利息計算各有差異，發放時間也不同，在權益的部分，提醒消費者在選擇時，須留意有無條件限制，像是否限制新戶方享高利活存以及活動期間。