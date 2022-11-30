富達:2023年硬著陸機率高 3趨勢主導市場

走過2022年後，2023年同樣面臨多重危機，但在各國央行可能不會再採取高強度的貨幣緊縮政策下，富達國際表示，2023年可能溫和經濟衰退並相對看好亞太股市。

富達國際亞太股票主管 Marty Dropkin在30日富達2023年投資展望論壇時表示，2023年硬著陸機率仍高，「通膨與利率」、「強勢美元」、「區域性差異」等三大趨勢將主導市場發展。

Marty Dropkin說，首先，預估2023年通膨可能持續在高檔，但央行過度緊縮引發經濟衰退的風險機率也在升高中，市場期待央行能夠軟化立場，設法引領經濟軟著陸。由於各國央行已不再採取之前「不惜一切代價」應對疫情之寬鬆政策，但如果通膨維持在 2％以上，利率就不太可能降得太快。因此，「溫和經濟衰退」是2023年最可能出現的結果。 至於美元走勢也是2023年值得關注的焦點。Marty Dropkin表示，若聯準會持續升息，美元進一步升值，可能會加速其他地區陷入衰退；相反地，一旦美元走勢明顯轉向，這些陷入困境的經濟體就有機會緩解大部分壓力，並提升整體流動性。

另外，Marty Dropkin認為，在各地區域展現明顯差異，首先，歐洲在2023年恐將面臨最為嚴峻的挑戰，因為在一般家庭為生活成本上升所苦之際，歐洲央行仍持續升息步調，目前股市仍存在尾端風險。但美國的情況截然不同，儘管若干跡象顯示消費者承受壓力與日俱增，但實體數據尚未轉弱，且市場尚未完全反映企業獲利下修的幅度，因此若成長如果突然減速，標普500指數明年有可能出現更劇烈的震盪。

Marty Dropkin進一步指出，和歐美比較，亞洲相對具韌性。儘管強勢美元加上聯準會引領全球升息，導致今年亞洲市場出現幾波資金外流，2023年可能還會持續觸動投資人敏感神經，但由於亞洲各央行坐擁充沛的外匯存底，且外債負擔較輕，許多央行較過往緊縮週期展現更佳韌性。尤其在中國大陸可能會持續推動其寬鬆政策，印度有國內強勁經濟支持，可望維持政策靈活彈性。2023年市場仍具波動，建議投資人可運用亞洲配置提升投組效益與成長潛力。

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