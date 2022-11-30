金管會證實 6國銀踩雷歐洲療養集團45.9億

歐洲療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）傳出債務重整，國銀又踩雷！金管會證實，截至今年11月29日止，共有6家本國銀行對Orpea S.A.有授信，貸款總餘額折合約新台幣45.95億元，台資銀行已委託律師評估採取必要法律行動。

Orpea S.A.是在1989年成立，是法國私人療養院領導企業，更是歐洲規模最大的養老院照護服務集團，2002年在巴黎證交所上市；2022年上半年營收22.9億歐元、年增10.6％，其他各項財務承諾都符合聯貸合約標準。然近日媒體報導，歐洲療養院集團Orpea S.A.因經營困難，獲法院許可進行債務重整。

金管會銀行局指出，截至今年11月29日止，共有6家本國銀行參與對Orpea S.A.的聯貸案，貸款總餘額達1億4,200萬歐元，以28日台灣銀行歐元匯率計算，折合約新台幣45.95億元。

銀行局指出，Orpea S.A.今年11月15日與債權銀行召開債務協商會議，不過尚未提出相關債務協商或其他具體計畫，因此還無法得到債權人認可；目前台資銀行已委由國際律師事務所進行相關法律諮詢，並評估採取必要的法律行動。

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