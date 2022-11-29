運彩世界盃投注額 逾31億元

根據台灣運彩最新統計，本屆世足賽截至小組賽第二輪結束，投注金額已達31億元，已超過2014世界盃總銷售金額24億元，較上一屆世界盃第二輪結束時銷售成長超過7成。

四年前世足賽到前四強時進入投注最高峰，投注站人員表示，今年世足賽投注熱度遠超過上一屆。世足賽上屆前四強賽及冠軍、季軍賽四場銷售均達4億元以上，其中冠軍賽法國對克羅埃西亞那一場投注金額高達8.5億元，前四強賽中英格蘭對克羅埃西亞投注金額4.1億元居次。

近期投注台灣彩迷對於日、韓兩國投注熱度最高，運彩表示，目前投注金額前五名的賽事中，有四場賽事都和日韓隊有關，除了沙烏地阿拉伯對阿根廷1.36億元，南韓對烏拉圭投注達1.48億元排名第一高，哥斯大黎加對日本有1.28億元、迦納對南韓1.27億元、日本對德國1.24億元。

另外，不少球迷則是押高賠率隊伍，也使得高中獎頻傳。不少近期投注世足賽的民眾都是「一日球迷」，不太了解那一隊厲害，就專挑賠率高的項目，用少少錢投注，民眾表示，「投注後再看賽事果真更精采」。據指出，有民眾購買11月28日塞爾維亞對喀麥隆正確比數3：3賠率是140倍及迦納對南韓正確比數是3：2賠率40倍，透過串關該民眾才投注200元，中獎金額達112萬元；還有民眾購買相同場次正確比數100倍及40倍的串關，投注3,300元，中獎金額高達440萬元。