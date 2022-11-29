瑞信證台北分公司驚傳裁員 金管會證實

飽受財務危機謠傳所苦的瑞士信貸集團（Credit Suisse）近日宣布全球裁員9,000人，瑞士信貸證券台北分公司也驚傳裁員研究人員與分析師。證期局主祕黃厚銘29日記者會中證實，瑞信台北分證券公司近來進行人員縮減編制，主要是為落實集團策略轉型計畫，金管會會持續關注裁員的影響，目前公司總員工人數為38人，現金流尚有50.87億元，營運不受影響。

黃厚銘指出，瑞信在台灣設的是證券分公司，經營的是證券、期貨經紀業務，客戶大多都是法人。截至2022年10月底在經紀業務市占率為1.445％，在整體券商排名第21名、在外資券商中排名第6名；期貨經紀的市占率為0.02％。

黃厚銘進一步指出，截至十月底，瑞信台北分公司目前現金、約當現金尚有50.87億元，占總資產40.23％，今年前十月自結的稅前淨利為5.48億元，自有資金資本適足率為3259％、流動比率175％。

黃厚銘表示，瑞信台北分公司目前營運上不受影響，會持續關注公司財務業務發展。目前員工總人數是38人，至於裁員人數由公司對外說明，人事安排屬公司自治事項。

瑞信集團（Credit Suisse）預期第4季虧損將可能高達15億瑞郎（16億美元），且由於客戶信心降低，財富管理基金部門將進一步資金外流。瑞信上月並公布重組計畫，包括全球裁員9,000人，並擬大舉重組投行業務；市場傳聞，台灣瑞信也開始進行裁員，包括金融產業知名分析師、傳產分析師與研究助理，共有三名研究人力縮減，科技產業上下游的研究人力則維持原有配置。

瑞士信貸集團10月初才宣布，瑞士信貸國際（Credit Suisse International）將以大約30億瑞士法郎的現金回購部分運營公司（OpCo）的高級債務證券，折合新台幣約957億元；另瑞信先前也已提出至2025年將削減數千工作崗位、包含年底前減少2,700個工作崗位，預先替市場打下預防針。

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