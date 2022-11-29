國泰金現增 甜甜價出現了?內行喊CP值高

壽險龍頭國泰金（2882）啟動金控成立以來史上最大金額普通股增資，昨（28）日公告現增價格拍板為每股35元，以昨日收盤價42元來看，折價幅度達16.7％，價差7,000元，預計募資額度525億元，超出先前規畫的450億元，現增認股基準日為12月11日，繳款期限到12月22日到26日，預計資金年底前到位。

國泰金控預估將增資挹注國壽350億元，有助提高淨值比與資本適足率；中信投顧表示，國壽根據IFRS9與中華民國會計發展基金會的參考指引，10月1日進行金融資產重分類，重分類後帳面合併權益增加2,426億元，國壽10月底自結淨值比約5％以上，RBC超過320％。

國泰金過去十年股價淨值比平均約1.19倍，中信投顧指出，目前股價淨值比約1.03倍，資產重分類後淨值顯著回升，市場對於淨值壓力的擔憂將減輕，評價可望逐漸回穩。

國泰金此次現增價每股35元，「CP值很高」，十年線價位落在46.36元，可望吸引中長線資金進駐。投資達人股海老牛表示，原股東可認購現增發現普通股股數的80％，共計12億股，也就是說持股一張國泰金，可認新股81股左右，以現增價35元來看，一張認購81股，如果現價為42元，約可賺567元；若參與公開承銷且中籤，每張可賺7,000元，建議投資人可認購、抽籤兩路並進。

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