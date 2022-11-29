股債齊跌!14金控至9月僅半數具發股利資格

股債雙跌，14家上市金控（日盛金已取消公開發行）公布9月底財報，前九月淨值消失近1兆4,882億元，創史上最大金額，衰減幅度逾31％，且13家金控淨值下「其他權益」都為負數，代表有股債匯等相關評價損失，且14家金控中僅未分配盈餘大於其他權益的負值，即9月底時仍具備發放股利的資格。

14家金控到9月底時僅第一金控淨值下的其他權益為正數，主要是第一金在公允價值進其他損益（FVOCI）項下的股票，9月底仍有大量的評價利益，衝抵掉債券的跌價損失，最後其他權益仍是有評價利益30.78億元，9月底未分配盈餘亦有289億元，以今年第一金共配發出近130億元現金股利來看，明年仍具分配股利的能力。

另外六家未分配盈餘大於其他權益負值的金控，在扣掉其他權益評價損失後，富邦金控還有1,221億元為最多，其次是元大金有586億元，第三是兆豐金有367億元，中信金近94億元，永豐金逾90億元，台新金則有6.5億元左右；而富邦金、元大金、兆豐金的差額都比今年發出的現金股利總數多，亦即要維持平穩的現金股利政策，暫時不用去借其他科目來發。

台股在11月已上漲逾13％，債券價格亦有回升，未到年底前，各家金控配息能力依舊可能有變化，且明年4月決定股利政策前，亦還有機會與金管會進行相關溝通，在評估已強化資本結構及評價損益性質後，是否有額外空間，仍待觀察。

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