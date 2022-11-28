史上最大規模 國泰金現增募資525億

國泰金控15億股現增案，28日公告現增價格，以每股35元募集，總募額度525億元，確定是金控史上最大規模的現增案，以國泰金28日收盤價42元來看，折價幅度約16.7％，國泰金表示，市場現增實務折價多在15％～20％之間，考量今年市場波動較大，這次的折價幅度算相對合理，有利增加股東繳費意願。

國泰金在2013年9月及2019年11月亦曾辦理普通股現增，2013年是現增3.53億股，每股36元，依當時訂價日的收盤價43.45元來看，折價幅度17％；2019年則是現增6.06億股，每股35元，依訂價日收盤價40.3元來看，折價13％左右。可說國泰金三次普通股現增，價格都差不多。

國泰金15億股現增案，主要是用在增資國泰人壽350億元，提早因應2026年接軌國際保險會計準則IFRS17與新清償能力指標ICS之用，及增資國泰產險100億元，因應今年前十月防疫險理賠已逾181億元，強化資本結構，原本國泰金只打算募450億元即可，但考量這二年市場波動太大，需多抓一些現金在手中，因此多募75億元，放在國泰金帳上作為營運資金，因應未來資本市場各種不確定性及經營策略調度。

在不考慮市場變化下，國泰金完成現增後，金控資本適足率應可達141.7％，雙重槓桿比率降到125％左右；國泰人壽資本適足率（RBC）應可拉上353％，淨值比亦拉高到6.2％；國泰產險則因防疫險理賠仍持續中，增資100億元，估計效果是RBC可增加230個百分點。

國泰金強調，在資本市場波動劇烈下，未來不確定性仍高，各金融機構都會考慮強化資本強度，因此資金先搶先贏，決定一次募滿15億股，先搶下525億元。

國泰金公告，這次現增15億股將由原股東依持股比例認80％，員工10％，公開銷售10％。認股基準日為12月11日，繳款期限到12月22日到26日，預計在年底前可完成對二大子公司的注資。