金控指標股落後補漲？內外資攜手升評

金融類股飽受經濟下行風險擴大侵擾，在各族群中表現相對落後，所幸，最壞已過風向正在萌芽，金控雙雄近期接連獲得內外資研究機構厚愛，繼中信投顧升評國泰金（2882），美銀、統一投顧則同步升評富邦金（2881）至「買進」，激發落後補漲期待感。

美銀證券指出，富邦前景展望並不差，多數負面衝擊也已反應在股價上，考量以下三大理由，將投資評等由「劣於大盤」跳升至「買進」，推測合理股價拉升到69元。首先，資本與現金股利都較同業為佳；其次，新冠肺炎的隔離相關政策拖累至明年將逐漸縮小；再者，從富邦金目前的評價來看，可以發現負面消息的影響性已經反應在股價中。

針對新冠肺炎防疫保單引發的損失部分，美銀指出，依據富邦金經營管理階層觀點，已經提前提列今年大部分的理賠，目前理賠比例為35％，富邦估計至明年5月時，整個完整的保單產品循環理賠比例應該為45％～50％，美銀認為此估計值合理且足夠。另一方面，地方大選結束後，主管機關未來幾個月內可能從第五類降級為第四類法定傳染病，如此一來，富邦未來相關的虧損可能減少90％～95％。

市場最關心的現金股利方面，富邦金經營管理階層表示，由於資本比例穩健，且擁有足夠的營運可支付股利，有信心維持穩定的股利政策。瑞銀證券也提出，隨防疫保單的損失即將告段落，富邦金明年獲利將回歸正成長，同時，隨美國升息即將觸頂，估計富邦握有的債券市值減損壓力，也會有所放緩。

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