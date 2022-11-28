第一金投信展望2023年 先守後攻

2022年全球金融市場經歷大動盪的一年，股市投資者風險意識攀升，債券投資者對信用貼水的需求提高。第一金投信投資長曾志峰指出，2023年全球經濟受到升息消弭通膨成效漸顯，研判上半年通膨由高走低，步入經濟循環晚期階段，貨幣政策逐步轉為中性，預期債券表現將優於股票；下半年隨貨幣政策轉向寬鬆，支撐經濟與就業逐步恢復成長，隨後股票表現可望優於債券，2023年上、下半年宜採「先守、後攻」投資策略，守株待兔靜觀轉變蓄積成長能量。

曾志峰表示，2023年美國長短期債券殖利率倒掛現象仍存在，待市場降息預期出現後才可能扭轉，研判此輪聯準會升息循環可能在明年第一季結束，升息幅度預估達20碼，這是歷年來升息幅度與升息速度最快的一年，曾志峰分析，從歷史統計觀察，升息循環結束到降息循環開始，間隔期介於1個月至15個月間，平均值則為6個月，此輪升、降息循環間隔期判斷應在平均值以上。

投資策略上，曾志峰建議，上半年在股債的配置先採守勢，債券以投資等級債券為主，主因貨幣政策調整即將結束，殖利率與利差上攀至高點區間，隨經濟趨緩與降息預期浮現，投資級債券可望較有表現空間；股票配置同樣是以防禦型產配置為主，建議加碼標的為經濟循晚期或衰退期，受通膨與景氣衰退影響較小的必需性消費、醫療照護與公用事業等標的。

一旦下半年通膨明顯回落，全球貨幣政策可望轉向寬鬆，則可放大風險承受度，轉守為攻，曾志峰表示，屆時可留意與利率敏感度較高的產業，如資訊科技、非必需性消費、不動產等標的，這類經濟成長循環受惠產業較有機會在利率走低、基本面改善、經濟向擴張循環，帶動股價表現。

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