Fed轉鴿 央行估將四度升息 緊縮到年底

今年最後一場升息大戲12月15日登場，近來放出鴿聲的聯準會（Fed），當天凌晨發布利率決議後，下午中央銀行年終第四季理監事聯席會議緊接著舉行，無縫接軌做出最妥適的政策因應，市場預料將四度升息、幅度半碼（1碼是0.25個百分點），重貼現率上揚至1.75％，維持「緊縮到年底」的基調。

金融人士表示，Fed年初以來一波波的鷹浪，隨著10月通膨數據有感下滑，CPI（消費者物價指數）年增率降至7.7％，低於市場預估7.9％，且為避免經濟陷入衰退，近來Fed官員陸續從鷹調轉為鴿聲，認為12月今年最後一次利率決策會議，再升息2碼較適當，但取決實際經濟情勢。若Fed升2碼，預料央行貨幣政策的因應將以再升息半碼居多。

央行除跟進再升息半碼，也可能比照第二季和第三季，搭配調高存款準備率1碼，以落實今年緊縮到年底基調。金融人士認為，央行升息最重要觀察指標是物價，據10月主計總處公布CPI年增率未降反升至2.72％，與2％目標仍有差距，也就是說「考慮率先停止升息，還言之過早」。

Fed在11月初連續第四次升息3碼，聯邦基金利率來到3.75％至4％，今年已升息15碼。央行前三季升息2碼，若第四季再升半碼合計2.5碼，台美利率擴大。

12月15日還有歐央行（ECB）及英國央行（BoE）也將舉行利率決策會議，在通膨仍居高下，也將持續升息的步調。金融人士指出，其實不止Fed，ECB和BoE也面對升息抗高通膨，與經濟衰退之間尋求最當的平衡點，可能雙雙減緩升幅，從前次3碼降為2碼。如果央行也跟進做出政策調整，或許會在升息半碼或升準1碼間擇其一，因央行總裁楊金龍日前在財委會說明，「升息與升準有相同的緊縮效果」。

金融人士強調，12月Fed利率會議前，美將發布11月CPI年增率，是否如10月一樣有感下滑，直接影響15日升息決議，但至少2碼，也連動央行理事會鷹派及鴿派間對於升息幅度最後決議。

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