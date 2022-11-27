等待復甦訊號 11月台灣PMI原地找路

經濟疲弱已成全球通象，具有領先意味的採購經理人指標，歐美日等已開發國家11月製造業PMI 初值均呈現萎縮，且連續5個月以來都低於榮枯線，反映出當地的第四季經濟已進入衰退，勢將影響到依賴出口的台灣製造業，但由於10月台灣製造業採購經理人指數PMI，在連續4個月呈現緊縮之後出現微幅回升0.5個百分點，11月能否再展回升力道？將成為低迷景氣接近尾聲的重要訊號。

中華經濟研究院12月1日下午4點將就廠商問卷調查結果，發布「2022年11月台灣採購經理人指數」，包括台灣製造業採購經理人指數PMI，及非製造業經理人指數NMI，並說明各項指數變化趨勢。

相較台灣PMI，台灣NMI在11月的可能動向較容易理解。在時序已接近年底的情況下，NMI 含蓋的八大產業中，內需及服務業將因傳統旺季到來的加持，加上近月台股反彈回升，10月NMI 50.0的「不上不下」情況估計將獲得新的挹注力道，只要出口相關的下游產業NMI緊縮現象稍緩，11月NMI即有推升、重回擴張的機會。

台灣PMI部份，受到製造業今年第二季以來多先面臨終端訂單需求疲弱，再困於庫存去化的壓力，及至10月都攏罩在景氣悲觀氣氛，甚至「看不清未來景氣」。所幸10月台灣PMI的數據上，透露出「微光」，調研單位中華經濟研究院長張傳章指出，如領先反映景氣動態的「新增訂單」緊縮速度趨緩，指數回升5.1個百分點，製造業生產數量些微上升、存貨開始下降。

惟，製造業此波面臨的是歐美市場需求疲弱，張傳章分析，廠商多只能從供給端調整，一直在等待景氣甦的訊息，靜靜盼望國際市場上的不確定因素能慢慢遞減。

此外，台灣製造業多少都有生產線在中國大陸，中國清零政策的調整或放寬，亦是廠商相當關注的訊息。近日北京調整國家級零新冠病毒政策，人們更加樂觀地認為，中國的重新開放可能最終可能即將到來，跨國金融機構對此給予正面利多，將改善風險偏好和市場表現，催化跨境業務的更大運營便利性。