10月M1B、M2年增率 死亡交叉擴大

台股10月殺聲隆隆，根據中央銀行公布的10月貨幣總計數，M1B年增率降至5.18％的為4年9個月低，M2年增率上揚至7.32％的三個月新高，一來一往，「死亡交叉」擴大，差距達2.14、創13年半以來最大。

央行官員說明，10月M1B年增率下降為5.18％，因活期性存款成長減緩所致，M2年增率則是上升為7.32％，主要是外匯存款成長上升，及放款與投資年增率上升的結果。其中M1B的活期性存款與股市關係較密切，M2則是反應定期性存款及外幣存款的變動，即經濟活動的結果。所謂「死亡交叉」，不宜直接從數字高低來做解讀。

M1B及M2年增率在今年7月時睽違四年半後，又見至M1B年增率低於M2年增率，形成所謂的「死亡交叉」，過去市場一般解讀為資金退場，不利股市資金動能。8月M1B年增率又高於M2年增率，回到「黃金交叉」，9月再度反轉為「死亡交叉」，10月則是進一步擴大，但11月隨股市逆轉，不排除可能又變「黃金交叉」，呈現螺旋狀的麻花捲走勢，凸顯股市資金變動快速，相對不穩定。

央行官員表示，央行9月升息後，台股10月仍維持下跌走勢，法人及個人資金偏向轉存定存及定儲，10月活期性存款餘額月減144億元，雖遠低於9月時減少高達3,866億元，但餘額來到22兆5,829億元，年增率仍續減至僅3.85％。反觀定期性存款餘額月增1,571億元至15兆5,364億元、續創歷史新高，年增率6.15％、創逾十年半以來最大。

累計今年1至10月M1B及M2平均年增率分別為8.55％及7.54％。央行官員指出，10月全體貨幣機構放款與投資月增率為0.06％，較9月0.79％低，但年增率仍由9月的6.68％上升為6.75％，主要是因銀行對政府及公營事業債權成長上升，公營機構放款增加，包括公債發行及中油、台電等因應能源轉型的借款。

10月外匯存款餘額月增高達4,020億元至8兆7,800億元、續創歷史新高，且年增率大幅上揚至23.52％、創九年來最大。央行官員強調，主要是當月出口及進口淨收入款，及國人投資海外證券款匯回，還有小部份來自銀行推出的外幣優惠存款，尤其是新台幣對美元貶值，統計數換算為新台幣後增加更多。

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