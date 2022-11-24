3純網銀申請主題式沙盒試辦 3種法人能開戶

金管會「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒案與試辦，三家純網銀皆入列！金管會綜規處處長胡則華指出，九個月來已有16家機構提出22件輔導案，輔導完成20件，正式申請4件、已核准1件、2件補件中。其中，銀行局指出，4件業務試辦案中，有三件就是純網銀申請的，主要開放讓純網銀可針對三種法人客戶進行面對面徵審開戶。

3家純網銀樂天銀行、將來銀行、LINE Bank開業以來皆還在虧損中，為求生存、擴大可辦業務，今年初時積極向金管會爭取法人線上開戶。由於怕線上無法做到盡職調查（DD），追到最終實質受益人，目前法規只開放到股東「三人以下」的獨資企業可開戶數位存款帳戶，讓不能做面對面徵審的純網銀受限許多。

銀行局副局長童政彰指出，此次三家純網銀申請的試辦就是讓純網銀針對三種限縮客戶可做面對面徵審、做相關身份驗證，一是開立專用存款合作帳戶電支機構的管理銀行、二是開立證券交割帳戶的券商、三是開立保費繳納保費專戶的保險公司，都可透過試辦來辦理開戶。

童政彰指出，銀行受理客戶開立數位存款帳戶的規範是三人以下的法人可線上開戶，三人以上的法人還沒開放，銀行局正積極與銀行公會洽商，然而對於公司如何取得實質受益人認證，經濟部有相關資訊揭露規定，銀行公會認為揭露要更完整才能開放，銀行局將與國發會、經濟部持續溝通。

胡則華表示，今年2月開始輔導主題式沙盒案件至11月24日止，有16家提出22件輔導案，一件是與沙盒相關，其他是業務試辦。其中，四件為已核准的有好好證券、合庫銀、第一金證券、中信金。至於業務試辦截至今年十月底，銀行業有4件、核准3件，證期局2件申請、核准1件、保局13件申請核12件，共19件核准16件。

保險局指出，試辦的13件裡有8件開始試辦，4件審查中，有1件產險聯盟區塊鏈已試辦成功。截至今年十月底，有6件是遠距投保（含保經代通路），1件是壽險公會理賠聯盟鏈2.0，用行動線上理賠申請數位身份驗證做客戶辯識 ，另一個是產險公司結合MID電子驗證方式簽要保書與理賠申請書。

證期局指出，今年8月26日已核准「好好證券與全支付」試辦開戶身份確認與款項收付，一件在補件中的是申請國際證券業務分公司境外自然人開戶線上收件，11月還有證券商試辦FIDO身份驗證。 國泰人壽近期也獲金管會同意進行首件投資型保單運用機器人理財的試辦案，要證明三件事，一是一年內有逾2千位保戶是想要投資與保障一次購足，二是願意用六年以上的時間，去穩定累積財富，三是想投資卻沒時間研究，願意相信機器人與大數據的建議，去調整投資組合。

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