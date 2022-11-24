金控聯姻條款下周上路 修正三大重點

金管會24日宣布，配合相關法規修正、強化公司治理及增加金控公司專業董事選任彈性，修正的金控負責人兼職限制條文，已完成預告，未來金控董監事、總經理或其關係人（如配偶、父母或子女等），若同時擔任其他金控總經理，推定有利益衝突，即「原則禁止」，新規定將自下周正式生效。

先前有二件與新規定不合的案件，一是金管會准許富邦金控總經理韓蔚廷，因合併案兼任日盛金控董事長與總經理，在11月11日富邦金完成日盛金併購後 即不再有兼任問題。

另一件是新光金控總經理吳欣儒與華南金控董事許元禎是夫妻關係，亦推定有利益衝突，但許元禎已在10月初辭去華南金董事，由妹妹許元齡接任，就不再違反新規定。

這次修正共有三大重點，一是配合刑法、公司法、著作權法及資恐防制法等相關法規規定，酌修金融控股公司之發起人或負責人消極資格條件。

二是增訂金控公司董事、監察人、總經理本人或其關係人同時擔任其他金控公司的總經理，推定有利益衝突情事；另考量政府對金融機構持股的實務情形，將政府直接或間接持有100％股份的金融機構，排除適用推定利益衝突規定的對象；及為合於防範利益衝突的立法意旨，明定政府或國營金融機構指派的法人董事、監察人代表或代表人如有兼任其他金融控股公司董事、監察人或總經理之情事時，方須事先報經主管機關核准。

三增訂金控公司具有銀行子公司者，其董事有其他事實足資證明其具備銀行專業知能者，亦可認定其具相關金融專業；該等規定於具有保險子公司或證券子公司者，依業別分別準用之。

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