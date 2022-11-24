富邦金二度控獲臺北市職場性別平等認證

性別友善典範！富邦金控獲「臺北市職場性別平等認證」，正向力量打造幸福企業。

富邦金控繼2020年獲得第一屆「臺北市職場性別平等認證」肯定後，今年再次榮獲認證，此認證是全亞洲首個推出性別平等認證的城市獎項，再度獲獎亦顯示富邦金控打造性別友善職場環境備受肯定，並為亞洲區重視多元平權的企業典範！

「臺北市職場性別平等認證」今年為第三屆舉辦，每屆認證效期為二年。依據臺北市性別平等認證指標之定義，友善的孕育措施能保護女性權益，幫助家庭中的女男分工取得平衡，對性別平等的推動具有重要意義。尤其在少子化日益嚴重的當下，更需要企業以實際行動支持並鼓勵員工生育，帶動正向影響力。

富邦金控以永續經營為使命，致力實踐企業社會責任，同時重視職場性別平等，並鼓勵員工生育，自2021年6月起全面提升生、育補助，包括：優於法令的10週有薪產假、每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元等，相當於每位富邦寶寶從誕生到6歲可獲得19萬元的實質補助。

根據富邦金控統計，生、育補助全面提升當年度共計補助逾5,300人次，補助金額逾1億3,900萬元，其中，新生富邦寶寶共有845名，粗出生率為千分之23.6，較前一年度增加，更是台灣粗出生率的3倍以上，顯示富邦金控在員工生、育措施的努力成效顯著，不但是員工幸福家庭的守護者，也為社會注入更多的新生命力！

此外，富邦金控為提升職場性別意識，鼓勵女性重視個人需求，並照顧女性同仁之身心健康，亦自2021年起規劃以女性照護為主題之講座，包括：職業女性的健康生涯規劃、職業婦女的保養之道、凍卵等議題，幫助女性同仁在兼顧工作與家庭的同時，也能關注自己的在身心健康及掌握新知。而因應高齡化及少子化的人口轉變趨勢，富邦金控同時設有長照講座、免費心理與法律諮詢服務、運動中心團課等各式健康促進措施，不分男女，全方位支援所有員工照顧子女及長輩的需求。

未來，富邦金控將持續推動性別平等，並關注少子化議題，持續優化生、育措施，打造工作與生活平衡、平等並相互尊重的職場文化與環境，以提供員工更全面、更符合需求的照護與關懷。富邦金控將持續攜手每位富邦員工，致力永續經營，樹立職場典範，進而展現企業影響力，共創性別友善的社會。