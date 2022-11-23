蘇、龔好交情 國發會「阿沙力」挺財部

此次財政部率公股軍團承接台新金的彰銀股權，國發基金助陣力道大。事實上，國發會此次大力襄助財政部，除了最高決策者蘇揆全力支持財政部解決彰銀問題外，財長蘇建榮與國發會主委龔明鑫原本就是私交甚篤的好友，亦促成國發會在彰銀的難題上更願意「阿莎力」相挺財部。

蘇建榮與龔明鑫早在2016年蔡英文總統尚未執政前，就有非常好的交情，兩位都是小英智庫的重要成員，同時也有深厚的革命情感，尤其兩人都是財經學者出身，即使出任部會首長多年，但不論是待人處事，或是性格，還是有著濃厚的學者性格及氣質，尤其在複雜的政壇環境中，兩人仍保有相對質樸真誠的一面，這也使得兩人在交流時，有更多的共同語言與思考邏輯，因此很多事協調起來更有默契。

在國發會出手相助財政部大買彰銀股權之前，兩大部會已有多次並肩作戰經驗，近來最為人知的就是國發會推動捷克為首的中東歐外交，財部轄下就有兩大公股銀行合庫與輸出入銀行出面申設辦事處、助陣國發會推出中東歐基金。此外，國家融資保證機制，亦是國發會與財政部共同合作責成輸出入銀行進行。

在此之前，國發會亦曾相助財部旗下的台企銀進行現金增資，因此這回財部要找公股機構來承接彰銀股權，最後找上國發會，可說並不令人意外。