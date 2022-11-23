投信投顧公會校園理財講座 傳授定期定額金律

投信投顧公會舉辦的校園理財講座持續深入各大專院校，透過各投信投顧業者到校和學生分享正確的金錢觀，從儲蓄、消費到投資心態，藉由與同學們搶答的互動方式，提醒同學們趁年輕時培養自己正確的金錢觀，然後再從了解投資門檻最低的基金定期定額開始，準備儲備人生的第一桶金。

群益投信專業副理李承泰14日到真理大學與同學們分享正確的理財觀，他透過搶答送小禮品與互動小遊戲引起學生對投資議題的關注，引導同學們去思考投資的目的與意義。李承泰認為，透過及早投資理財，就有機會創造被動收入來滿足自己所有的實際需求，而財務獨立人生才能真正自由。李承泰強調，消費支出的管理永遠是理財的第一步，再來才能進行有效的投資儲蓄計畫。

基金定期定額投資是李承泰最推薦大學生接觸投資的第一步，但是他強調定期定額投資基金不是錢丟下去就不管，從認識基金、選對基金和選擇市場開始就要做功課，之後透過每月有紀律的投入累積投資部位，而且建議同學們記得定期定額的四大金律，才可能透過基金投資有效理財。

李承泰強調的定期定額四大金律分別為「堅持長期扣、漲多要停利、下跌不停扣、逢低再加碼」，鼓勵同學們能好好善用這四大金律，打造自己人生第一桶金。

柏瑞投信副總王佳芬則到文化大學與同學們分享和金錢做好朋友的金錢觀，更勉勵同學投資理財之前先養成不失敗的理財好習慣，包括養成記帳習慣以有效分配金錢、學看財經新聞、自己做資產負債表、擬定退休理財目標等，都有助養成正確的理財觀。

至於最推薦同學的基金定期定額投資，王佳芬也提出投資基金的三大優勢與定期定額的五大金律。她認為投資基金的三大優勢：一、可交給專家去管理；二、小錢可以投資全世界；三、隨時可買回。

至於基金定期定額的五大金律，她認為：一是定期定額投資要找有「波動性」的標的，這樣下跌才能買到更多單位，也更能享受上漲後的成果；二是為了有效累積部位，一定要堅持長期投資，建議至少三年；三是要設定停利點；四是下跌不停扣；最後更不要忘了定期審視投資市場是否仍保有成長的趨勢。