五大銀行新房貸利率 六年半新高

中央銀行公布10月五大銀行新承作房貸金額472.72億元、創八個月新低，月減74.49億元或13.61％，年減更達156.84億元或24.91％，尤其新增房貸利率續上揚0.096個百分點至1.827％、創逾六年半新高，央行官員強調，主要是反映央行升息效應。

央行官員表示，10月五大銀行新增房貸利率續上揚，主要是9月央行再升息半碼（1碼是0.25個百分點），中華郵政等均調高利率，與其相連結的房貸放款利率先跟著上揚，至於採月調整的銀行，也在10月幾乎十足反應，另少數可能採季調整，不排除11月部分銀行會再小幅調高。

10月開始進入每年第四季的購屋旺季，但五大銀行10月新增房貸金額卻明顯減少。央行官員不諱言，「房市買氣看來偏向保守」，從六都當月移轉棟數來看也顯現符合的變化，六都合計月減6.87％，年減更達28.2％，前十個月合計年減4.39％，凸顯房市觀望氣氛轉濃。

對於房市旺季不旺，央行官員強調，今年全球主要央行持續升息，且經濟有下行風險，加上美台股市下跌，10月台股到月底才反彈，金融市場顯現相對震盪，還有疫情起伏等效應，使得民眾進場購屋態度更加謹慎的結果。

信義房屋的房價指數（中古屋）大台北地區10月年增10.53％，高於9月的8.2％，但央行官員說明，觀察營造工程物價指數年增率，受到缺工及原物料上漲衝擊，4月（11.6％）之前均高達二位數，5月已開始回落，10月大幅下滑至4.6％，未來可望反應在房價上，可能的下調幅度將視建商的財務狀況與態度而定。