史上最高！金控前三季投資虧損1.24兆

金管會公布最新統計，到9月底國內金控集團國內外投資曝險金額共新台幣35.8兆元，但提列評價或減損逾1.24兆元，評價損失金額創史上最大，其中國外有9,056億元，國內投資則有3,382億元，亦都是新高。

銀行局表示，金控集團投資曝險出現評價損失的年度共有2015、2016、2018及今年，其中又以今年金額最大，分析有三大原因，一是升息造成債券殖利率大反彈、債券評價損失大增。二是通膨、地緣政治等造成股市波動。三是俄烏戰事，讓金控集團投資的股票及債券都有評價損失。

國內16家金控公司就有十家壽險子公司，包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、台新人壽、合庫人壽、第一金人壽、元大人壽及台銀人壽，金控集團1.24兆元的評價損失，8成以上是壽險子公司投資的股票及債券造成的，而壽險公司投資最多的是美債及台股，今年都有評價損失。

金控集團海外投資曝險共20.35兆元，9月底有9,056億元的評價損失，損率4.45％，這還只是一部分金額，因為壽險公司投資的國外債券，9月底約有10多兆元是放在用成本列帳的攤銷後成本（AC），就不會有評價損失，9,000多億元都是淨值下的債券、股票。

國內投資曝險15.45兆元，9月底評價損失3,382億元，損率約2.19％，主要是來自台股，台債評價損失不如美債大。

金控集團投資曝險金額第一大的美國，投資金額7兆8,331億元，9月底提列投資評價損失3,803億元，創歷年新高，損率達4.85％，主要就是升息造成今年美債殖利率大反彈逾100點（1點是0.01百分點），投資評價損失數千億元。評價損失第二高的是大陸，投資1兆3,446億元，評價損失721億元，損率5.36％，裡面除了股債投資，亦有直接投資部位；第三大是法國，投資1兆1,925億元，評價損失422億元，損率3.54％。