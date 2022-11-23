臺企銀前3季獲利暴衝 月底返MSCI成分股

臺灣企銀於23日舉行2022年第三季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布2022年第三季營運概況。陳紹晃表示，延續上半年業務成長態勢及受惠升息利多下，臺灣企銀營收表現持續攀升，全年獲利成長可期。

臺灣企銀截至今年第三季，合併稅前淨利為84.90億元，較去年同期44.26億元，成長幅度高達91.82％，在升息循環挹注及臺灣企銀積極拓展核心業務下，利息淨收益及手續費淨收益成長幅度皆高達雙位數，今年截至第三季利息淨收益達151.37億元，年成長率14.32％；手續費淨收益達30.64億元，年成長率24.10％，經營成果豐碩。

另一大營運亮點為臺灣企銀優化授信品質、強化風險管理的成果顯著，今年截至第三季備抵呆帳覆蓋率為619.50％，與去年同期相比增加237.74％；逾放比率0.20％，較去年同期減少0.12％，皆為近年同期最佳表現。

另外，臺灣企銀受惠於資產品質大幅提升，後續增提備抵呆帳需求也隨之下降，2022年截至第三季各項提存為16.04億元，較去年同期40.21億元，大幅降減60.11％，彰顯臺灣企銀獲利能力。

臺灣企銀表示，2022年前三季受惠臺灣與全球主要央行皆啟動升息的進程下，進一步拉大存放利差，持續推升臺灣企銀獲利表現。此外，臺灣企銀的營運成果備受資本市場肯定，將於本月底重返MSCI台灣指數成分股。展望未來，臺灣企銀期許在營收成長和永續經營的均衡發展下，以更優異的表現回饋客戶、股東及社會。

臺灣企銀除了營運表現卓越，也持續積極投入ESG發展，近年陸續通過ISO14064-1溫室氣體盤查、ISO 14001環境管理系統及ISO 50001能源管理系統等國際驗證，並於今年9月正式簽署加入赤道原則協會，成為全球赤道原則會員銀行之一。

此外，臺灣企銀推出多項綠色永續相關專案貸款，協助中小企業進行低碳轉型，實現永續目標。未來也將依循赤道原則，謹慎審視融資專案對環境及社會的影響，落實永續金融。