金控盼用公積配息 金管會3點回應

壽險金控在壽險子公司進行金融資產重分類後，希望運用資本公積、法定盈餘公積來配發現金股利，維持穩定股利政策，金管會22日表示，目前尚無任何一家金控來溝通此事，且明年可否配現金股利，亦要等今年結束才能確定，銀行局主秘侯立洋祭出三點回應，強調金控公司自己要先檢視清楚，確定自身及子公司財務結構健全。

候立洋強調，雖然金控要用法定盈餘及資本公積發現金股利，目前沒有規定，但明年若真的有金控要動用前，應會與金管會先討論，且若子公司明明還需要現金或注資，金控卻把現金配發掉，不利風險承擔及管理子公司。

金管會的三點回應，一是金控公司應依法定資本要求規範、整體經濟環境變化、業務發展計畫、債權人與投資人保護等因素，審慎評估長期資本的規畫與股利發放政策，來維持公司資本充實及財務結構健全。

二是金控下子銀行若要以法定盈餘或資本公積分派現金股利，銀行局在2012年時有函令規定，即現金股利發放「應以當年度獲利為原則」，法定盈餘公積及資本公積提列目的，是用於承擔風險之用，若將法定盈餘公積及資本公積按股東原有股份比率發給現金，將影響風險承擔能力，並不利健全經營。

因此，要求銀行若要以法定盈餘公積及資本公積發放現金股利，要先函報金管會，銀行的財業務健全標準要符合相對高資本適足率、覆蓋率等要求，才可能以兩項公積配發現金股利。

三金控集團的資金來自社會大眾，金控公司是集團及子公司經營風險最終承受者，其健全經營攸關社會大眾權益及金融安定，「股利政策應穩健」，金控公司應參酌銀行配現金股利的函釋意旨，來考量法定盈餘公積及資本公積提列目的，主要用於風險承擔，審酌是否可用於現金股利發放，以維持本身及子公司財務結構健全，金管會會也會適時了解股利發放政策。

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