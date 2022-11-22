美元定存還能存？專家秀1數據：別擔心

近期市場蔓延強勢美元到頂說，加上台幣今（22）日止貶轉升，也讓市場憂心美元定存優勢不再。分析師指出，由於Fed基準利率至少要升到5%以上才會停，甚至不排除7%可能性，台灣目前多數銀行的美元利率高於3.5％，明年1年期美元定存利息更達逾4％，投資人無須太擔心。

美元指數應聲走強，台幣匯率日續呈狹幅震盪走勢，改在31.2元關卡徘徊，市場多觀望在Fed擬在23日公布的11月會議紀要，台北外匯市場台幣兌美元22日午盤暫收31.168元，升4.2分，成交金額3.91億美元，止步連4貶。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，上周Fed官員共計發表16場演講，幾乎一面倒都是鷹派言論，「鷹王」聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）更表示，Fed基準利率至少要達5％~5.25％，更嚴格可能要升到7％，才能給予通膨帶來下行壓力。

由於自今年3月以來，Fed已升息6次，基準利率來到3.75％~4％，若進一步站上敏感的5％，將對資本市場帶來巨大衝擊。

蔡明彰更以大摩近來經典的投資策略為例，表示明年什麼事都不用做，只要抱美元現金，1年定存利率就高達4％~5％，除彰顯現金為王的態度，也代表看淡明年美股行情。

雖然台灣的美元利率沒那麼高，但他認為，不斷升息之下，現在多數銀行的美元1年定存利息也普遍高於3.5％，如果明年Fed基準利率升破5％，台灣銀行機構的美元1年定存利息應會4％以上。

但他也提醒，基準利率一旦高於5％，將威脅美國經濟成長，基準利率太高，不利企業獲利，企業將裁員，民眾的消費支出趨於保守，經濟模型推算，當基準利率高於5％，經濟衰退機率升至35％，蔡明彰據此提醒，示警小心美股明年第1季反應對全年經濟衰退的憂慮，恐見一波顯著下跌。

不過，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據卻顯示，愈來愈多資產經理人看空美元，因押注Fed升息周期逼近高峰，如亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，支持放緩升息速度，並讓終點利率升至5％左右。

CFTC數據顯示，資產經理人上周看空美元部位增至32萬1,758口，為2021年7月來最高；避險基金也同樣看空美元，已連5周拋售美元。

澳盛銀行策略師布洛姆海德（John Bromhead）認為，美元獨強的避險溢價效益正在消退，除Fed鷹派立場近高峰，歐洲情勢也正在轉佳。

相較高盛和富國銀行等機構都押注美元續強，英國M&G Investments認為，Fed升息將趨於謹慎，近期一直在減少做多美元的押注。觀察彭博美元現貨指數，相較去年9月的高峰值，跌幅已逾5％。

（旺得富理財網 李宗莉）

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