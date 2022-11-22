資產重分類後 群益點名這檔金融股前景佳

2023年產險營運回歸正常，加上資產重分類後淨值提高、國泰世華銀行子公司獲利可望受惠升息帶來利差之擴大，且金控年底前將辦理15億股現增，將可進一步強化財務結構，研判因Fed升息及防疫險壓抑獲利的最壞狀況已過。

受防疫險理賠及金融市場動盪影響，2022年前三季國泰金稅後盈餘衰退53％。展望2023，隨防疫險有效保單在1H23到期，預期2023年理賠影響縮減，加上國泰世華銀提供穩定的淨利息收入貢獻，預期金控獲利前景已轉趨穩定。

受金融資產價格下滑影響及防疫險理賠影響，國泰金獲利衰退55％：前三季國泰金稅後盈餘545億元，YoY-55％，主要是2021年金融市場大好，國泰人壽投資收益墊高基期。子公司國泰人壽獲利較去年同期衰退，除此之外，產險子公司因防疫險理賠，因此金控較去年同期明顯下滑。

受惠淨利收成長，國泰世華銀獲利年增11％：國泰世華銀行前三季稅後盈餘為209億元，YoY+11.1％。國泰世華銀行前三季淨收益為552.2億元，YoY+13％，其中利息淨收益為349.13億元，YoY+23％，淨利息收益年增成長的原因在於放款量持續成長加上利差上揚所致，手續費淨收益為138.55億元，YoY-2.0％，投資收入為7.6億元，YoY+110.0％。

資產重分類後，人壽淨值提高2,426億元：9/2022底，金融資產未實現損失為4,905億元，3Q22底人壽淨值因此下滑至1,759億元，在金融資產重分類後，增加2,426億元，若以3Q22底淨值為基礎，將回升至4,185億元。

國泰產險防疫險累計1~10/2022已賠付金額共180.9億元：國泰產險防疫險累計1~10/2022已賠付金額共180.9億元，已發生尚未報案或尚未賠付的部分，提存的自留賠款準備餘額為30.7億元，若不考慮再保因素，已賠付直接賠款加上賠款準備合計215.9億元，若考慮再保因素之後，自留已賠付賠款加上自留賠款準備合計180.9億元，公司預估多數保戶多已賠付，只剩部分住院理賠，整體防疫險損失提列已告一段落。

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