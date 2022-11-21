北富銀APP儲蓄有感 日均活躍用戶年增60%

根據金融研訓院「2022台灣金融生活調查」結果，國人整體儲蓄狀況比起2020年更為進步，個人儲蓄達新台幣24萬元以上者從40.5％上升至47.5％，且使用網銀的比例亦從28.7％大幅提升至47.3％。

台北富邦銀行也從行動銀行App用戶行為中得到印證，北富銀行動用戶的月均與日均活躍用戶數不斷攀升，今年以來月均活躍用戶數較去年同期有30％以上的成長，日均活躍用戶數成長更超過60％，並透過「邦你記」、「邦你存」等精緻記帳與儲蓄功能，提升用戶對於銀行App的黏著度。

北富銀資深副總經理周郭傑表示，金融科技一日千里，要讓行動銀行APP及網銀勝出的最大關鍵在於功能的實用性，以及各項功能背後所幫助客戶實現美好生活的願望。北富銀就透過「邦你記」和「邦你存」務實功能和易於操作的界面，幫助用戶透過理財實現人生目標。

「邦你記」是近年北富銀行動銀行APP最廣受歡迎的功能之一，提供用戶薪資入帳、刷卡等自動記賬功能，用戶也可以選擇使用手動方式透過邦你記來記帳。

「邦你記」能提供收入與支出的圖像化分析，如計算最高支出項目或與上個月收支比較等，讓用戶輕鬆掌握收支情形，同時用戶亦可設定花費超支自動通知，有紀律的控管預算。「邦你存」是北富銀行動銀行APP中另一項備受用戶歡迎的實用功能，讓用戶可透過夢想帳戶儲蓄計畫，設定具體目標、控制消費。

根據北富銀的統計，「邦你記」和「邦你存」等特色功能特別受到未滿30歲用戶的歡迎，尤其是女性的青睞，目前近6成「邦你記」使用者和近7成「邦你存」使用者皆為女性。