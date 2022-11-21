利差擴大 牽動2金控明年甲種特別股去留

美國鷹式升息，債市信用利差擴大，牽動明年兩大金控特別股去留。國泰金控甲種特別股明年12月8日面臨年息重新訂價期限，國泰金總經理李長庚21日在法說會上表示，會備好各種可能方案，甲特可能贖回，亦可能重新訂價，會依市場狀況下，在兼顧投資人收益及公司資金調度下，明年12月宣布決定。

但最快面臨重新訂價或贖回的是富邦金控的甲種特別股，明年4月22日就是七年重新訂價期限，2016年時富邦金是發行6億股甲特，每股60元、共募資360億元，年息是用當時七年期IRS（利率交換）利率加3.215％，即4.1％的條件發行，約定2023年4月時滿七年時會重設利率，亦或公司發行公司贖回。

國泰金的甲特亦是2016年12月發行，8.333億股，每股60元，募得499.98億元，年息是當時七年IRS利率加2.74％，即3.8％的條件發行，亦約定七年重設利率或贖回。

等於明年兩大金控近860億元的甲種特別股，面臨重新贖回，或續發但要重設利率，若是重新贖回就要大筆現金，目前應可能傾向續發，但依市場情況，拉高利率。

國泰金財務長陳晏如表示，今年因利率大幅彈升、市場信用利差擴大，近期如美國富國銀行、摩根大通銀行的特別股到期，都選擇重新訂價，以符合經濟效益，澳洲金管會本月亦針對澳洲大型銀行如西太平洋銀行（Westpac Bank）、澳盛銀行（ANZ）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）等明年相關永續債及次債到期，發布指引，即在現在信用利差擴大下，要求金融機構審慎評估重訂價與重發對金融機構經濟的效益的影響。

也就是說金融監理機關及金融機構都會考慮，現在市場變動劇烈，必須強化資本結構，不太可能現在花大錢贖回過去類資本的債券或特別股，但市場已升息，應會考慮重新訂價，以符合投資人的期待。

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