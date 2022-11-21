產險理賠趨緩 群益看好這檔金融股

升息循環下，金控子公司中信銀為為台灣外幣活存最大的銀行，利差的擴大可望帶來較大獲利；加上子公司台壽保2023年防疫險理賠賠趨緩，預期中信金營運轉為正向。

2022年受到防疫險理賠的影響，中信金前三季稅後盈餘衰退30.7％，展望2023，因為中信銀為台灣外幣活存最大的銀行，利差的擴大仍能提供金控穩定的淨利息收入，加上2023年子公司產險的防疫險理賠將遠低於2022年，預期在2023年金融市場動盪趨緩後，中信金營運轉為正向，公司經營層也表示將爭取維持股利發放。

受防疫險理賠及金融市場動盪影響，中信金1H22稅後盈餘衰退27.4％：受防疫險理賠影響，壽險子公司獲利明顯衰退，中信金前三季稅後盈餘為321.86億元，YoY-30.7％，ROA+0.6％，ROE+11.95％。子公司部份，中信銀前三季稅後盈餘為289.02億元，YoY+26.5％，佔金控獲利90％；台灣人壽前三季稅後盈餘為51.57億元，YoY-77.2％，獲利佔比16％。

受惠升息，放款年增17.2％，淨利差季增5bps：中信銀3Q22放款餘額為3.12兆元，QoQ+6.6％，YoY+17.2％，成長依舊強勁，在各項放款中，以外幣放款成長幅度最高，其次為法人放款及房屋貸款。存放利差部份，3Q22外幣利差為2.70％較上季增加17bps，台幣利差為1.77％較上季增加8bps，整體存放利差因台外幣利差同步上揚，使得整體利差為2.10％，較上季上揚9bps，優於業界平均水準。3Q22淨利息收益率則因存放利差上揚，較上季增加5bps至1.62％。

防疫保單最大影響已過：截至10/2022中信產險防疫保單已理賠124億元、29萬件，其中包含確診隔離等理賠及住院日額，換算下來已理賠的確診率為38％，在經過評估後，將防疫保單的確診率提高至46％，因此累計2022年以來為防疫保單已提列143億元的損失，但以理賠金額來看，防疫險的最大影響已過。

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