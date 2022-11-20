Visa金融科技優速計畫 開放申請

Visa宣布推出第三屆「Visa金融科技優速計畫（Visa Accelerator Program）」，邀請亞太區頂尖新創公司針對支付產業面臨的迫切挑戰提出解決方案，並自即日起公開接受申請。今年的Visa金融科技優速計畫範疇包括Web 3.0、全球跨境金流、嵌入式金融、商戶與小企業賦能以及開放銀行等解決方案。

Visa金融科技優速計畫自2019年推出以來，已成功協助一群亞太區的新創公司。參與2022年計畫的五家新創公司已與Visa產品及業務團隊共同進行商業化驗證，同時在Visa Accelerator Spotlight活動發表概念驗證proof-of-concepts，將他們的想法實踐至生活並拓展亞太區業務版圖。

Visa表示，2023年Visa金融科技優速計畫即日起開放申請至2023年1月10日截止。本計畫適合已完成A輪以上融資的團隊，並需要在亞太區有長期發展目標或在本區域已有經市場驗證的業務或解決方案。在為期六個月個計畫中，入選的新創團隊可與Visa的支付專家、產品架構與業務開發團隊合作，迅速開發、測試和調整解決方案，同時透過Visa廣大的金融機構、商戶和數位夥伴串聯探索市場機會。