產險前三季八賺十虧 六家賠逾一個資本額

全台灣20家產險公司中，除美商聯邦及港商亞洲保險兩公司尚未公布前三季損益外，已公布者有八家前三季仍有盈餘，另十家出現虧損，其中六家公司已虧掉逾一個資本額。

產險業過往少有大額虧損，今年因防疫保單理賠逾千億元的影響，半數產險業者身陷防疫險理賠風暴中，但仍是有產險公司即使推出防疫險或疫苗險，並未出現大虧。

據各產險公司公布前三季損益來看，新光產險獲利最佳，前三季稅後盈餘15.11億元，每股盈餘（EPS）為4.78元，是產險獲利王；其次是台灣產物稅後獲利6.22億元，EPS為1.72元；第三高為第一保前三季稅後賺5.33億元，EPS是1.77元；另華南產前三季稅後純益4.09億元，EPS為2.05元。

這些產險業者雖有防疫險或疫苗險，除台產的防疫險已在今年1月24日全數到期外，其他產險防疫險或疫苗險保單因保額都不高，今年理賠金額可控，前三季獲利仍可以維持過往獲利水準。

在外資產險部分，安達產險、科法斯及新加坡商美國國際產前三季也都有盈餘，甚至遠高於去年全年獲利。安達產險前三季稅後盈餘4.99億元、科法斯0.96億元、美國國際產險1.16億元，全都高於去年一整年獲利。

但產險業者有半數公司仍是受防疫保單理賠重大影響，共有十家產險出現虧損，且有六家產險更是嚴重虧損，前三季虧掉超過一個資本額，其中有三家更賠掉十個資本額，這三家產險資本額原先都不高，若不是這些產險公司背後都有金控或大型車商等「富爸爸」，持續拿錢出來增資挹注，否則淨值轉負數的情況就會高掛帳上。

前三季虧損百億元以上的產險公司，分別是富邦產險稅後虧損170.35億元，國泰世紀產險稅後虧111.23億元、新安東京海上產險稅後虧損316.83億元，和泰產險稅後虧218.47億元及中信產險虧損143.28億元。

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