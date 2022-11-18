國泰金提前啟動現增 年底前450億到位

46萬股東注意！為因應美國暴力升息、防疫險理賠黑洞，國泰金18日公告將提前啟動史上最大規模現金增資案，現增基準日正式訂在12月11日，最後過戶日為12月6日，國泰金財務長陳晏如指出，此次預計15億股將募滿，2022年底前資金可正式到位，若以近期股價約42元估算，可募得比450億元更多的金額，超過部分可望進一步強化集團各公司資本水準。

國泰金2022年受到國壽淨值下滑、國泰產險防疫保單理賠等二大因素衝擊，2022年10月20日董事會通過現金增資15億股（預估募450億元），原本預訂在2023年才要辦理，但面對未來諸多不確定性，國泰金提早至2022年第四季就啟動，增資價格訂在每股26至40元間，若以11月18日收盤價41.9元估算，再以近期股價中位數來估算，應可募超過500億元，成為國泰金史上最大規模現增案。

陳晏如指出，此次現增主要因應二大風險。一是因應全球央行激進升息，造成資本市場波動、股債都修正，為提升RBC與淨值比，國泰人壽原先規劃2023年增資，現在提前到2022年第四季執行。

二是國泰產險防疫保單理賠部分，2022年前10個月累計已理賠181億元，今年六月時已完成100億元增資，但保單到期日皆在2023年上半年，所以為進一步強化其理賠風險承擔能力，規劃注資國泰產險。

國泰金公告，現增11月18日為主管機關核准自動生效日，而董事會決議確定現增基準日為12月11日，12月7日至11日停止過戶。此次15億股現金增資發行普通股股數80％，計120萬張由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。

國泰金先前表示，此次現增的目的是將增資兩大子公司，一是認購國泰人壽私募股票5億股，以每股70元，增資350億元；另一是認購國泰產險私募股票2億股，以每股50元，增資100億元；合計兩家子公司增資金額達450億元，預計年底前完成注資。國壽在金融資產重分類及增資350億元後，資本額將達635億元，淨值比可望從9月底的2.63％拉高到6.22％，資本適足率（RBC）則會拉上350％的相對高水準；國泰產險的RBC則會在增資後拉上400％以上。

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