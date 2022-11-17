迎補漲行情 台股基金展笑顏

美國10月通膨數據明顯下滑，聯準會（Fed）升息可望趨緩，股神巴菲特旗下波克夏買進台積電，激勵台股連三個交易日飆漲的補漲行情，預期產業明年第一季或第二季庫存調整結束後，可望再迎來景氣小陽春，有利透過台股基金逢低分批布局。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏表示，台股9月及10月較美股或其他股市相對弱勢，隨短期資金緊縮及地緣政治風險趨緩，出現補漲行情，建議透過台股基金布局，逢低分批加碼，產業配置電子與傳產8比2，電子以半導體持股為主，搭配伺服器、電子權值股、低基期半導體代工、IC設計，傳產聚焦綠能、電動車、生技與零售題材。

群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，近期台股止跌反彈，但聯準會升息步調、中美關係演變、俄烏戰事發展等不確定性未除，短期延續區間波動的可能性仍偏高，所幸國安基金仍未退場，後市不悲觀。

投資操作還是以選股為主，避開前景有疑慮的族群，產業以解封概念股、航太、低軌道衛星、電動車、車用零組件、生技、光通訊、材料檢測等相關類股可持續關注。

台新中國通基金經理人魏永祥分析，台股企業獲利預估雖持續下修，但與現實狀況逐漸貼近，前波大跌已大致反映明年獲利下修預期，若通膨數據能進一步降溫，有利台股震盪走高。後市相對看好電子股以晶圓代工、IC設備、光電、網通、電子零組件、車電等，傳產股以航太、生技、解封受惠等族群為主。

姚宗宏指出，第四季盤勢看法為中性偏多，產業趨勢看好高速資料中心與雲端業務題材力道強勁，台股相關類股連帶受惠。至於全球環保意識抬頭，減碳商機發燒，綠能產業、電動車長線正向發展，政府補貼與獎勵政策增加，財報表現優於預期，也可多加關注，另看好零售業解封效應，後續留意逢低承接。