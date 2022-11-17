國銀平均流動性覆蓋率 跌破130％

銀行局17日公布，國銀第三季底平均流動性覆蓋率（LCR）為127.27％，比第二季拉高0.74個百分點，但去年四季及今年第一季都是在130％以上，去年第一季更有137％以上，今年第二季及第三季跌破130％，代表國銀合格高品質流動資產減少，其中可100％計入的就是現金部位。

另外，銀行本月15日申報的第三季底資本適足率，銀行局副局長林志吉表示，因為有些銀行有重大變動或變動幅度較大，銀行局需再找個別銀行確認變動原因，因此第三季底的數字尚未能揭露，第二季數字則是14.22％，是近七季的新低，下半年因受資本市場影響，估計第三季極有可能繼續往下。

流動性覆蓋率，是金管會為強化銀行流動性風險管理、並與國際接軌的量化指標，用來衡量銀行在壓力情境下，是否具備足夠的合格高品質流動性資產，如現金、央行存款準備、轉存央行存款、政府公債、twAA-級以上公司債等，用來因應未來30日的現金流出需求。

一些債券可50％～85％等不等比率算入合格流動性資產，但若30天內跌價10％或20％以上，即不能算入，今年因為全球央行升息因應通膨問題，不少債券跌價甚多，銀行持有此類資產可能不能算入流動性資產。

再來是中央銀行亦升息，緊縮貨幣政策，加上升息預期下，企業亦緊抓現金，市場亦傳出銀行現金吃緊，亦可能讓流動性覆蓋率下降。

林志吉表示，只要100％以上都算是合格比率，且今年9月底已比6月底的流動性覆蓋率上升，銀行流動性仍算充足。

另外，銀行局公布今年到11月為止，有五家銀行辦理現金增資，金額共169億元，比去年的三件銀行現增，金額34億元，金額增加397％，今年即華泰銀行現增10億元、新光銀行增資21億元、陽信銀行現增15億元、遠東銀行增資48億元及純網銀的連線銀行增資75億元。

今年銀行亦有19件盈餘轉增資，共454億元，比去年的18件、金額287億元，增資金額亦增加58％以上；發行金融債券22件、籌資2,484億元，比去年多156億元，代表銀行亦在強化資本及資金部位。

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