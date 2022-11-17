富邦深化第三代布局 蔡明興獨子接富壽董事

富邦金控17日公告重要子公司董事派任異動情況，其中富邦人壽董事改派由富邦金控副總蔡承儒接任，這是繼富邦集團第三代蔡明忠之子蔡承道進入富邦產險擔任董事後，富邦金控董事長蔡明興之子蔡承儒也首度進入重要子公司擔任董事，富邦蔡家第三代接班布局再度深化。

富邦金控17日公告多項旗下子公司法人董事改派，其中富邦人壽法人董事鄭本源的席次改由富邦金控副總蔡承儒接任最受人關注。主要是因為蔡承儒為富邦金控董事長蔡明興的獨子，於2014年接任富邦育樂總經理之後，認真經營富邦勇士籃球隊，這次接任富邦人壽董事後，將是繼蔡明忠之子蔡承道擔任富邦產險董事後，富邦第三代再度擔任富邦金控重要子公司董事，被外界解讀為深化集團第三代的布局。另外，富邦金同時公告原來由鄭本源擔任的富邦投信監察人席次也由蔡承接任，兩項董事派任的新職位將同步於11月17日生效。

另外，富邦金控同時也代子公司公告富邦銀行（香港）公告董事派任情形，將由日前接任台北富邦銀行代理總經理的郭倍廷接下新任董事。由於郭倍廷也是現任北富銀董事，具有豐富的法金與消金業務，富邦金控寄望他對於日後與日盛銀行合併後發揮整合的效益，希望有效提升北富銀的市場佔有率。

富邦金控第三代的布局隨著蔡承道、蔡承儒紛紛進入富邦金控重要子公司董事會，市場解讀為集團大老希望第三代發揮所學且深化歷練，同時也逐步布局下一世代的接班腳步。