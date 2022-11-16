迎錢潮 2023投資趨勢論壇30日登場

新冠疫情即將邁入第四年，全球經濟從疫情爆發至今，陷入「長新冠」狀態，各國央行升息不斷，通膨依舊不退，導致消費者及企業悲觀情緒逐漸升高，在多重壓力下，未來全球經濟還會面臨何種挑戰、迎向2023年投資市場新格局，是各方注意的話題。

為協助投資人掌握變局，在2023年抓對投資方向，工商時報將在11月30日（星期三）舉辦「2023投資趨勢論壇」，邀請重量級財經學者與各產業標竿企業與會分享。針對全球陷入「減碳轉型」與「經濟成長」拉鋸循環，討論如何從這二大循環中找回平衡與價值，探索2023世界新格局，提供掌握經濟脈動新視角。

「2023投資趨勢論壇」將聚焦三大主題：一是永續淨零、綠色經濟；二是總體經濟、景氣動向；三是投資趨勢、抗震避險。從疫情與升息改變全球經濟發展，俄烏戰爭打出能源供應及糧食短缺危機，導致價格隨升高，及全國碳排放量再度攀升，全面解析投資市場的新年新趨勢。

這次論壇處處有亮點，上午場邀請國發會主委龔明鑫開場，以「經濟與永續循環─2023雙循環下的經濟發展」為主題，發表深度及廣度兼具的觀點。日月光投控行政長汪渡村從淨供應談「半導體業的永續綠能供應鏈」。

天豐新能源董事長王雲怡就零碳綠開講「低碳先行：新能源的轉型關鍵」。遠傳電信企業暨國際事業群執行副總曾詩淵解析綠轉型，「用科技力創造永續智慧城市」。

下午場綜合座談─2023年國際景氣循環下的經濟動向預測，由重量級學者專家與談，包括台灣經濟研究院院長張建一、元大寶華綜合經濟研究董事長葉銀華、花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞。

接著重頭戲的投資分析，由台新投顧總經理呂仁傑的「展望2023金融市場情勢」。群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠剖析「升息後座力對全球股市的影響」。壓軸座談「抗震避通膨」則是針對強美元下的抗震避險策略，與談人包括股怪教授謝晨彥、財女Jenny。