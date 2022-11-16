存股族愛存金融! 6檔最受歡迎 達人推這檔

全球通膨高漲，美國聯準會（Fed）激進升息，造成股市動盪、美債殖利率彈升、加上防疫險之亂衝擊，全體金控10月稅後盈餘合計僅87.38億元，改寫今年以來單月新低，年減高達69.1％；市場波動加劇金融股債曝險，公股行庫內部評估，既然淨值受到影響，應該把受損部分反應在股利政策中，才符合公司治理。

存股族向來偏好金融股作為持股標的，其中6檔公股金融股最受青睞，包括華南金（2880）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、臺企銀（2834）、彰銀（2801）等；台新投顧副總黃文清認為，金融股是相對穩定的產業，近期股價也來到歷史低檔，再加上國內金融業風控能力穩健，因此成為存股族「定期定額」的標的。

10月定期定額交易戶數統計排行，台積電（2330）以57,596戶居首，金融股部分，玉山金（2884）、兆豐金、合庫金、第一金、中信金（2891）、富邦金（2881）等則名列前10檔。

百萬財經部落客股海老牛表示，金控股旗下有壽險、銀行、證券，可分散風險，全體金控中前10月獲利只有第一金賺贏去年，股價也相對抗跌，建議優先布局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

定期定額存股族最愛 一檔ETF包辦

金控現金股息提早發 最快2023年上路

存股族快看！這檔竟然連續配息39年

投資心法｜存股好處不只股利收入 第2種最多人不知

中華電超穩 為何存股族更愛0050、0056？