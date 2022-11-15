鎖定區塊鏈 臺企銀擬價金返還業務數位化

公股銀行積極鎖定發展區塊鏈技術。臺灣企銀指出，現在與財金公司及公股銀行間，擬針對「預售屋價金返還保證業務」數位化，為下一步導入項目，期望在各界合作下共同運用區塊鏈技術創新。

過去價金返還之保證，是由金融機構負責承作價金返還保證，但都是書面，未來若能數位化，除了可以保證為真，更能減少文件往返的時間。

臺企銀主管說，除了規劃中的區塊鏈運用外，今年第二季臺企銀與財金公司、關務署、海關及公股銀行間，針對保證業務數位化規劃，運用區塊鏈技術合作，透過財金公司區塊鏈傳輸管道，將紙本「先效後稅保證業務」數位化，簡化銀行與海關作業程序及時間，提升審核效率，讓客戶更即時、更方便於「關港貿單一窗口」網站查詢相關作業進度。

過去臺企銀也積極在區塊鏈技術上強化，例如於2019～2021年陸續推動「金融區塊鏈函證服務」，提供查詢單位以數位化高品質、更快速、更安全的服務體驗，取得「銀行函證」及「企業查詢函證」資訊。銀行服務透過API技術將詢證函資料每15分鐘自動回覆查詢單位，有效提升原紙本回函之服務作業處理時間。

臺企銀統計，2021年查詢件數較2020年大幅增加7成多，在全球倡導ESG議題及無紙化作業下，「金融區塊鏈函證服務」受相關企業客戶、會計師事務所及相關查核單位接受度高。