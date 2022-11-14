2銀行獲利笑傲金控 這檔外資吃貨14萬張

臺企銀、彰銀2家老牌銀行獲利報喜，相較金控10月獲利慘兮兮，臺企銀10月稅後淨利及今年前10月累計自結純益，皆創歷史新高紀錄，而彰銀今年前10月的稅前盈餘則已經超越去年全年。

臺企銀延續前三季業績走揚氣勢，10月稅後純益達12.28億元，較9月成長43.66％，再創單月獲利新高紀錄。法人尤其是外資，對臺企銀青睞有加，在台股過去30天底部震盪行情中，三大法人買超達14.7萬張，其中外資買超就達14.4萬張。

彰銀10月稅前盈餘10.68億元，累計今年前10月稅前盈餘110.40億元，前10月每股稅前盈餘1.04元。前10月稅前盈餘已超越去年全年的101.2億元，每股稅前盈餘也超過去年全年的0.96元。

而上周15家金控公布獲利，整體金控10月稅後純益僅87億元，再寫今年新低紀錄，主因2家大型金控富邦金（2881）、中信金（2891）各虧損54億、38億元。

防疫險仍是10月獲利不理想的主要原因，加上台股行情不佳，單月獲利王為台新金（2887），受惠旗下創投轉投資生技基金大漲評價利益高達30億元貢獻下，單月稅後淨利37.6億元，意外掄元。第二名是國泰金的29.1億元，主要因防疫險理賠減少，單月獲利較9月倍增，第三名是兆豐金的22.44億元。

累計前10月整體獲利王仍是富邦金的783億元，每股盈餘6.07元也是第一，繼續蟬聯雙冠王寶座；第二、第三名為國泰金與中信金，各賺570.9億元及336.66億元；第四及第五名為元大金（2885）、開發金（2883），雙雙突破200億元大關。

若以獲利成長來看，官股金控績優生第一金（2892）以正成長0.52％，成為唯一正成長的金控，成長率為15家金控之冠。永豐金（2890）以小幅衰退不到1％居第二。華南金（2880）、合庫金（5880）二家官股金控以年減2％及7％，也屬於相對表現較好的金控。

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（旺得富理財網 王順泉）

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