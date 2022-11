HAPPY GO號召卡友 捐點傳愛

疫情趨緩加上防疫禁令逐步放寬,HAPPY GO於11日舉辦年度公益家庭日,邀請國內九大公益團體參與,近250名企業員工和公益團體小朋友們同歡。今年以永續環保為活動主題,將環保概念和資訊貫穿活動關卡設計中,期待以寓教於樂的方式,將永續與環境教育推動至參與者的生活中。而時值點數即將到期的年底,HAPPY GO和公益團體也藉由活動齊心呼籲全台卡友在消費之餘,也能將手中零碎或剩餘點數捐點做公益歲末送暖。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示,covid-19疫情影響長達兩年半以上的時間,疫情期間社福公益團體募款收入銳減,但在疫情影響最嚴重的過去二年,HAPPY GO卡友們的愛心不減反增,連續二年創下愛心捐點的歷史紀錄,今年以來全球疫情逐步解封但面臨通膨壓力,但前十月卡友捐點量創歷年新高,較去年成長近4成,期待全台千萬卡友在年底點數即將到期的時刻匯聚愛心,踴躍捐點為公益團體的弱勢兒童們挹注暖流。

HAPPY GO公益家庭日活動今年以永續環保愛地球為主軸,邀請國內九大公益團體包括唐氏症基金會、伊甸社會福利基金會、兒童福利聯盟、麥當勞叔叔之家慈善基金會、家扶基金會、瑞信兒童醫療基金會、喜憨兒社會福利基金會、台灣世界展望會及聯合勸募協會參與,規劃有趣又好玩的關卡。

梁錦琳指出,極端氣候變遷讓永續環保議題刻不容緩,HAPPY GO今年投入永續倡議行動,以「減塑多一點、減碳多一點、走路多一點」為三大面向推動,首度宣告不再主動發行實體卡讓減塑多一點,並邀請卡友下載HAPPY GO App取代實體卡;同時也積極鼓勵卡友多使用HAPPY GO App雲端發票存載具的功能,一起響應發票無紙化,還能設定將發票指定捐贈給公益團體,即日起只要首次下載HAPPY GO App並綁定財政部手機條碼即可獲得HAPPY GO 200點,還有機會抽中iPhone 14 Pro,除此之外,鼓勵民眾走路取代開車騎車,只要每天完成走路7,000步,就有機會將Gogoro環保電動機車騎回家。