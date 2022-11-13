銀行救資本適足率 祭三招

年底將至，全體國銀展開搶救資本適足率大作戰，據金融圈人士指出，目前已有三大作戰策略登場，其一，減少承作180天之內的短期融通周轉金放款；其二，爭取能獲信保基金承保的中小企金放款業務；其三，土建融業務儘可能延後撥款。

其中，對於減少承作周轉金放款，行庫主管指出，無擔保的周轉金放款，風險係數是100％，為避免年底檢測資本適足指標時數字不佳，會減少承作，對此金融圈人士則預期，年關企業資金吃緊的情況可能會因此更嚴重。

大型行庫主管指出，金管會每季會對資本適足率三大指標檢測一次，尤其年底會碰到企業界的年關資金調度，因此對各國銀而言在資本適足性的控管會更為棘手，之所以朝上述的大作戰策略努力，主要和三種放款的風險係數有關。

對於中小企業放款，行庫主管指出，雖然中小企業普遍不具有大企業集團的財力，但在風險係數上，只要能獲得中小企業信保基金的承保，則風險係數馬上降至20％來計算，所以也成為國銀來「固樁」資本適足率的重要項目，並且要以能爭取成功送保的授信案為主。

對於土建融，行庫高層分析，在風險係數的各種級距裡，土建融的風險係數最高，特別是以前還有因應土融占土地估價比率、建融現欠餘額占工程總價比率、以及土融與建融合計的現欠餘額占可獲分配不動產的價值比率，分別在60％、50％以下，以及預售屋銷售量達35％以上，就可把風險係數從150％降至100％，但現在全部沒有了，只要是土建融案，一律150％以上，商業區的甚至還要200％，對資本適足率的折損最大。

銀行指出，因此倘若年底的資本適足率數字不夠好看，這個時候就會協調客戶，延後到明年初再撥款，「先跨過年底關卡」。

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